No Dia da Mulher, lideranças femininas participam de evento online sobre negócios; assista

Acontece, nesta quarta-feira, 8 de março, a terceira edição do evento virtual Agora é que são Elas. Promovido pela EXAME em parceria com a Aladas (plataforma de cursos digitais que visa encorajar, capacitar e apoiar o desenvolvimento de mulheres empreendedoras), o encontro será transmitido virtual e gratuitamente a partir das 9 horas da manhã.

O evento tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino e de trazer luz a temas importantes que também atravessam a vida profissional das mulheres, como sexualidade, saúde mental e envelhecimento.

“No mês da mulher, vamos falar sobre a importância da equidade de gênero e do protagonismo feminino nos dias de hoje para inspirar você”, diz a página oficial do evento.

Dentre as participantes confirmadas para esta edição, estão nomes como Tayná Leite (gerente sênior de Direitos Humanos do Pacto Global da ONU); Ana Fontes (fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME); Renata Malheiros Henriques (coordenadora nacional do programa de empreendedorismo voltado às mulheres Sebrae Delas) e Andrea Bisker (fundadora e CEO da Spark:off).

A programação será dividida em dois dias: 8 e 30 de março. Veja a programação completa abaixo:

Dia 1 (08/03)

8h55 Abertura

Abertura 9h às 9h4 Sozinhas? Jamais!

Sozinhas? Jamais! 9h45 às 10h30:Pelo direito de envelhecer

Dia 2 (30/03)

9h às 9h30 A difícil arte das escolhas

A difícil arte das escolhas 9h30 às 10h15 O "não" que eu não disse

O "não" que eu não disse 10h15 às 10h45 Vieses ONU

Vieses ONU 10h45 às 11h30 O que eu vejo no espelho

O que eu vejo no espelho 11h30 às 11h50 Se a sexualidade fosse um idioma, você seria fluente?

Se a sexualidade fosse um idioma, você seria fluente? 11h50 às 12h30 Fertilidade e sexo

Fertilidade e sexo 12h30 às 13h30As dores e as delícias de liderar

