Nissan interrompe produção no Brasil por causa da pandemia, diz site

A montadora Nissan deve suspender as atividades no Brasil por causa do agravamento da pandemia. Segundo o G1, a paralisação de atividades deve acontecer entre os dias 26 de março e 9 de abril.

A medida afeta principalmente a planta em Resende, no Rio de Janeiro. A empresa vai conceder férias coletivas aos colaboradores da unidade por duas semanas com a produção sendo retomada no dia 12 de abril.

"Buscando garantir a segurança de seus funcionários como parte do esforço de reduzir o impacto da pandemia, adaptar a empresa ao cenário atual dos desafios enfrentados pelo setor automotivo e garantir a continuidade do negócio, a Nissan decidiu adotar férias coletivas em seu complexo industrial de Resende de 26 de março a 9 de abril. Com isso, a produção será retomada no dia 12 de abril", diz o comunicado da empresa.

Em razão da pandemia, a maioria das fabricantes de veículos também enfrenta falta de peças para a produção, principalmente chips.

Volkswagen, além das montadoras de caminhões Mercedes-Benz, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania e Volvo, já tinham comunicado paralisações espontâneas devido à crise sanitária.