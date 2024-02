Nike vai demitir 1.600 funcionários em plano para reduzir custos após vendas fracas

A gigante de vestuário esportivo Nike vai demitir 2% de seus funcionários, isto é, mais de 1600 colaboradores, conforme anunciado em comunicado na última quinta-feira, 15.

A empresa tenta reduzir custos ante uma perspectiva de vendas fracas. Com isso, divulgou em dezembro que busca economizar US$ 2 bilhões nos próximos três anos, com a redução da força de trabalho e simplificando a linha de produtos.

"As ações que estamos tomando nos colocam na posição de adequar nosso tamanho de organização para buscar nossas maiores oportunidades de crescimento", disse a Nike em comunicado.

Com o comunicado, as ações da Nike tinham queda leve, de 0,26%, em Nova York, por volta das 7h40 do horário de Brasília.

Os cortes de empregos ocorrerão em duas fases, de acordo com um memorando da Nike, obtido pela Bloomberg News. A primeira fase começará nesta sexta-feira, 16, e se estenderá até a próxima semana, enquanto a segunda rodada será concluída até o final do quarto trimestre da empresa.

O anúncio também vem em meio a pessimismo com o varejo nos EUA, depois que dados mostraram vendas menores em janeiro, na comparação com os números impulsionados pelas festividades de dezembro.