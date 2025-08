Nike renova contrato para seguir patrocinando a NFL por mais de uma década

A National Football League (NFL) anunciou que a Nike seguirá sendo sua fornecedora exclusiva de uniformes até 2038.

As marcas são parceiras desde 2012, quando a Nike passou a fabricar camisas, calças, chuteiras e toda a linha casual de roupas dos 32 times da principal liga de futebol americano do mundo. A Nike não foi a única marca a fazer uma oferta à NFL, mas foi a escolhida, em votação, pelos donos das equipes.

“Ao iniciarmos este novo capítulo, estamos comprometidos em criar, juntos, soluções inovadoras que atendam às rápidas mudanças nas necessidades dos atletas e dos fãs da NFL, ao mesmo tempo que impulsionamos as iniciativas de crescimento e desenvolvimento da liga”, disse o presidente e CEO da Nike, Elliott Hill.

Os valores do contrato não foram divulgados, mas, existe uma cláusula específica que obriga a Nike a investir em campanhas de marketing específicas para promover a marca da NFL internacionalmente. Esse, inclusive, é um dos principais pilares da renovação.

"Nós compartilhamos a mesma visão de que queremos fazer do futebol americano um esporte global," disse Roger Goddell, comissário da NFL, em entrevista ao Sports Business Journal. "A renovação dessa parceria terá, sem dúvida, um impacto duradouro no futebol americano em todos os níveis, tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo.”

Parceria inclui pesquisas para evitar lesões

Como parte do compromisso, a Nike usará seu laboratório de pesquisas esportivas, o Nike Sports Research Lab, para estudar formas de limitar lesões nas pernas, tornozelos e pés dos atletas. A ideia é desenvolver novos formatos de chuteiras e compartilhar 100% das descobertas com o departamento de saúde da própria NFL.

Além disso, como parte das iniciativas de promoção internacional, a Nike também deve desenvolver centros de treinamento, ativações e, principalmente, investir em flag football, uma das principais apostas da NFL para o futuro.

O flag, como é conhecido popularmente, será esporte olímpico nos Jogos de Los Angeles, em 2028, e a NFL já disse que incentivará seus jogadores a participarem. Agora, a Nike está bem posicionada para monopolizar as Olimpíadas, pois também é fornecedora oficial tanto da competição em si quanto do comitê olímpico dos EUA.

"Estamos liderando o que consideramos um crescimento histórico do futebol americano, seja no flag, seja na modalidade normal," disse Hill, em entrevista à ABC News. "Vamos promover o esporte por meio de um storytelling criativo, desenvolvimento de novos talentos e iniciativas para aumentar a participação da base de fãs ao redor do mundo."

