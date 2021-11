Next Shipping é novamente premiada pela Great Place to Work em 2021

Magazine Luiza foi o campeão entre os gigantes, seguido por Itaú Unibanco e Vivo. Na categoria Grandes Empresas, o prêmio foi para a Caterpillar. Entre as médias multinacionais, a vencedora foi a Microsoft; entre as nacionais, ganhou a Radix, ficando a Next Shipping em destaque entre as cinco melhores na categoria das pequenas empresas.

Essa coleção de prêmios, assim como o de primeiro lugar no ranking Santa Catarina em 2019 e 2020, atrai olhares para a empresa, atuando em uma área que por muito tempo preteriu processos a pessoas e vem mostrando ao mercado novas formas de fazer seu negócio crescer e se destacar, focando sua atenção e energia nas pessoas e na tecnologia.

“Constantemente recebemos depoimentos de fundadores e colaboradores que trabalham em outras empresas de comércio exterior, e até mesmo fora delas, sobre como se inspiram nas práticas da Next para melhorar seu ambiente de trabalho e, principalmente, como suas empresas se tornaram melhores com isso”, dizem os fundadores Evandro Turatto e Bruno Meurer.

A área em que atuam é marcada por uma era de transformação após a fundação da Next Shipping, é como se fosse um marco transformador no tempo. “Ao longo desses últimos quatro anos de existência, presenciamos uma mudança positiva como uma boa parte das empresas do comércio exterior, pois passaram a olhar com mais carinho para as pessoas que estão envolvidas na construção das empresas e é exatamente assim que nos sentimos trabalhando aqui”, diz a colaboradora Kerolyn Brandt.

Ser premiada não significa que a empresa está ilesa a dificuldades, pelo contrário, existem desafios como em qualquer ótimo lugar para trabalhar, mas a diferença é a forma transparente como tratam isso com o time e a maneira com que lidamos com as dificuldades, deixando expostas as vulnerabilidades e convidando as pessoas a ajudar a resolvê-las, criando assim o principal elemento de sucesso na relação empresa-colaboradores: a confiança. Dizem os fundadores.

Bruno Meurer e Evandro Turatto, sócios da Next Shipping: empresa se tornou referência, no setor, em gestão de pessoas Bruno Meurer e Evandro Turatto, sócios da Next Shipping: empresa se tornou referência, no setor, em gestão de pessoas

“Os colaboradores são nosso alicerce, nosso principal capital. Por isso, procuramos entender em qual momento de vida eles estão, quais suas expectativas. E buscamos encontrar o equilíbrio ideal entre o que eles desejam e o que a empresa pode proporcionar de uma forma muito transparente”, explica Meurer.

Outro ponto de grande importância na visão dos colaboradores são as possibilidades de crescimento constante, e para isso a empresa possui projetos audaciosos para o futuro.

Em 2021, a empresa lançou a CargoPlay, um novo produto digital embasado em IA para poder gerir, controlar e coordenar os embarques marítimos e aéreos com muito mais facilidade e conectividade com a cadeia logística. “Estamos na versão 1.0 do produto, porém, a vida dos clientes que já estão usando melhorou drasticamente na eficiência dos controles de informação. Os planos são imensuráveis no que temos planejado e preparado para lançar nos próximos anos”, diz João Mendonça, head de projetos da Next Shipping.

Para o futuro a empresa catarinense pretende manter o foco total na digitalização e nas pessoas, expandindo esse modelo de negócio inovador com presença efetiva no país. “Entendemos que levar esse modelo de gestão e relação colaborador-cliente para o resto do Brasil é mais do que um objetivo e uma missão de empresa, é como se fosse nossa missão de vida levar esse projeto modelo para os quatro cantos do Brasil”, complementa Evandro Turatto.

Com a inovação no seu DNA, a Next planeja o futuro com a meta de desenvolver as melhores tecnologias e aprimorar cada vez mais a gestão de pessoas, bem como seus processos e ações.

“Nos desafiamos constantemente na busca por novas ideias, produtos e serviços que encantem nossos clientes”, conclui os diretores da companhia, Evandro & Bruno.