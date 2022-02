New York Times compra Wordle para expandir seus negócios na área de jogos

O jornal americano The New York Times comprou o Wordle, adicionando em seu crescente portfólio de jogos e palavras cruzadas o popular game que desafia jogadores a descobrir palavras. O valor do negócio não foi divulgado.

O Wordle se tornou um fenômeno popular ao oferecer aos jogadores seis tentativas de adivinhar uma palavra misteriosa de cinco letras.

O jogo foi criado por Josh Wardle, um engenheiro de software, no Brooklyn, bairro de Nova York, em outubro. Desde a sua estreia, provocou uma febre, com usuários postando em redes sociais quantas pistas tinham demandado para adivinhar uma determinada palavra.

O game tem milhares de jogadores diários, segundo o Times. O jornal nova-iorquino está focando na indústria de games como uma forma de diversificar suas fontes de receita.

Com a caótica presidência de Donald Trump encerrada, o jornal já havia previsto que o crescimento de suas assinaturas não iria continuar na mesma taxa que havia conseguido em 2020.

Em dezembro, o Times ultrapassou 1 milhão de assinantes para seus jogos eletrônicos, que incluem títulos como “Spelling Bee” e diferentes tipos de palavras cruzadas.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais