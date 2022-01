New York Times compra site de esportes The Athletic por US$ 550 mi

O New York Times fechou acordo para comprar o site de esportes baseado em assinaturas The Athletic, em um negócio avaliado em cerca de US$ 550 milhões, publicou o Information nesta quinta-feira, 6, citando uma fonte familiarizada com o assunto.

O The Athletic teve receita de US$ 47 milhões em 2020, mas foi forçado a cortar funcionários e custos durante os primeiros meses da pandemia, quando a maioria dos eventos esportivos ao vivo foi suspensa, segundo o Information.

A empresa projetou no ano passado receita de US$ 77 milhões, com queima de caixa de US$ 35 milhões, de acordo com a notícia.

O negócio ajudará a expandir as ofertas digitais do New York Times, à medida que o jornal de 170 anos se concentra em seu modelo de negócios que prioriza assinatura, o que o ajudou a resistir a quedas acentuadas na publicidade e no número de leitores do meio impresso.