NetZero: aula gratuita ensina plano prático para implementar economia de baixo carbono nas empresas

Após duas semanas de debates e negociações, a 27ª edição da COP-27, maior e mais relevante encontro sobre mudanças climáticas do mundo, terminou no último dia 20 com a adoção de dois textos principais. Um deles, uma resolução considerada histórica, prevê a criação de um fundo para compensar os danos causados pelas mudanças climáticas aos países em desenvolvimento.

Já a declaração final, sobre emissões de gases do efeito estufa, aquecimento e energias renováveis, destacou “a necessidade urgente de reduções imediatas, profundas, rápidas e sustentáveis das emissões mundiais de gases do efeito estufa". Um plano que, para ser bem sucedido, depende do comprometimento dos mais variados setores com a transição para uma economia NetZero (aquela que prevê zero emissões líquidas de carbono na atmosfera).

Isso ajuda a explicar a crescente pressão de investidores, consumidores e stakeholders pelo alinhamento das empresas com uma agenda ambientalmente responsável. Mas, apesar de estarem cada vez mais cientes da importância de uma transição para o NetZero – não apenas para corresponder a estas expectativas, mas também para impulsionar oportunidades de expansão e novos negócios – grande parte das companhias ainda sofre para desenvolver uma estratégia que viabilize a implementação do NetZero em suas operações.

“Chegar ao NetZero requer progresso em cinco condições chave – aumentar a conscientização e a ambição; garantir uma transição justa; melhorar a governança para apoiar a transparência e a prestação de contas; mobilizar o financiamento público e privado; e liberar o potencial da tecnologia e inovação”, afirma a The Carbon Trust, uma organização britânica que ajuda empresas e governos a reduzirem suas emissões de carbono. Mas, afinal, como fazer isso na prática?

De olho na importância do tema – não apenas para o sucesso dos negócios, mas principalmente, para o futuro do planeta – a EXAME apresenta, no dia 8 de dezembro, uma masterclass gratuita sobre o assunto.

Ministrada por Renata Faber, head de ESG da EXAME que acaba de regressar da COP-27; e Talita Assis, doutora em Ciência do Sistema Terrestre e especialista em meio ambiente (com foco em temas ligados à Amazônia e às emissões de gases de efeito estufa), a aula promete revelar como implementar uma estratégia net zero na prática. Com isso, a ideia é que os participantes tenham clareza sobre como:

Conseguir mitigar riscos futuros (de fornecimento, impostos, regulatórios...);

Alavancar a reputação da sua empresa perante os clientes e toda a sua cadeia;

Atrair a atenção de investidores que, atualmente, separam parte de seus fundos para investir exclusivamente em empresas com práticas de sustentabilidade.

