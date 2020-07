Netflix investe US$ 100 milhões em bancos que financiam comunidades negras

O Netflix percebeu que para combater a desigualdade racial não basta abrir espaço em sua plataforma para filmes e séries com temática e personagens negros. Nesta terça-feira, a companhia anunciou uma mudança em sua estratégia, com foco no financiamento para a população negra, destinando US$ 100 milhões de seu capital para bancos que servem a comunidade afro-americana.

“Histórias como 13TH e Racial Wealth Gap mostram como o racismo sistêmico na América sustentou um abismo financeiro ao longo de séculos entre famílias negras e brancas”, afirmou a companhia, em comunicado. “Como parte do nosso compromisso com a igualdade racial, estamos transformando nosso entendimento em ação. Vamos alocar 2% das nossas posições em dinheiro em instituições financeiras e organizações que apoiam diretamente comunidades negras nos EUA”.

Com US$ 5 bilhões em caixa, a plataforma de vídeos por streaming irá direcionar cerca de US$ 100 milhões para o projeto. No início, serão alocados US$ 25 milhões para um novo fundo chamado Black Economic Development Initiative, que será gerenciado pela organização Local Initiatives Support Corporation.

Outros US$ 10 milhões irão para o Hope Credit Union, banco criado há quase três décadas para financiar minorias, que enfrentam dificuldades em conseguir crédito em instituições tradicionais.

Em entrevista ao New York Times, Bill Bynum, diretor executivo do Hope, afirmou que o dinheiro trará um “impacto tremendo” nas comunidades negras. “Libra por libra, nenhuma entidade tem impacto maior” que um credor comunitário, afirmou, pela capacidade de oferecer crédito para pequenas empresas.

Segundo o Netflix, a ideia é que esse dinheiro seja usado por essas instituições para financiar a abertura e o crescimento de pequenos negócios, ajudar famílias na compra da casa própria ou na poupança para a faculdade dos filhos.

“Esse capital vai alimentar a mobilidade social e as oportunidades em comunidades de renda baixa e média”, afirmou o Netflix, que espera que a ação seja seguida por outras empresas. “Se cada companhia do S&P 500 alocar uma quantidade modesta de suas posições em dinheiro em esforços como a Black Economic Development Initiative, cada 1% desse dinheiro representaria entre US$ 20 bilhões e US$ 30 bilhões em capital”.