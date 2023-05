Netflix corporativa? Empresa oferece conteúdo personalizado para o desenvolvimento de colaboradores

Em um mundo em constante transformação, investir no desenvolvimento dos colaboradores é essencial. Não apenas para se manter à frente da concorrência em termos de conhecimento e inovação mas também – e principalmente – quando o assunto é retenção de talentos.

Para ter uma ideia, dados levantados pela consultoria Randstad no ano passado indicam que, na hora de aceitar uma proposta de emprego, a possibilidade de crescer na carreira é mais valorizada do que o salário para 75% dos brasileiros.

Ainda assim, muitas empresas ainda pecam quando o assunto é oferecer ferramentas para que seus colaboradores continuem se desenvolvendo. Falta de tempo e recursos para preparar os treinamentos ou mesmo a baixa adesão dos colaboradores aos programas existentes são algumas das razões apontadas pelas áreas de recursos humanos para essa defasagem.

Foi justamente com o objetivo de mudar essa realidade e ajudar empresas a oferecerem oportunidades de desenvolvimento de maneira contínua, estratégica e atraente para seus colaboradores que a Witseed surgiu.

Fundada em 2017, a empresa conta hoje com mais de 130 cursos disponíveis no catálogo e uma base de mais de 40 mil usuários. Dentre os clientes, estão gigantes como Natura, SulAmérica, iFood e Fiat.

O segredo para o sucesso? A construção de uma plataforma que vem revolucionando o mercado de educação corporativa.

A Netflix dos negócios

Tendo a personalização como um de seus pilares principais, o modelo de negócios da Witseed funciona de maneira semelhante ao da Netflix.

Assim como a precursora do streaming revolucionou a forma como consumimos entretenimento, a Witseed está transformando a maneira como as empresas oferecem treinamentos para seus funcionários. É que a empresa produz conteúdo corporativo em vídeo sob demanda, que se adapta às necessidades específicas de cada organização.

Para isso, alia algoritmos avançados de inteligência artificial e machine learning (que analisam uma variedade de dados, como preferências individuais e histórico de treinamento) com o know-how de uma equipe de cinema (que atua na roteirização, edição e efeitos especiais).

“É inaceitável que a experiência de aprendizagem nas empresas seja chata e desinteressante, com aquela cara de intranet corporativa, as pessoas precisam querer aprender, assim como querem assistir a um filme na Netflix. Não é com uma experiência monótona que isso vai acontecer”, afirmou Miguel Fernandes, cofundador e CTO da Witseed, em entrevista à EXAME.

Assim, as que oferecem as soluções da Witseed aos seus colaboradores podem customizar os treinamentos oferecidos de acordo com as necessidades individuais de cada área ou funcionário, abordando desde aspectos mais técnicos até habilidades comportamentais. Tudo de maneira atraente e facilmente escalável.

Vale destacar que a disponibilidade de conteúdo sob demanda proporciona mais flexibilidade e conveniência aos colaboradores, o que tende a maximizar a eficácia e o engajamento nos treinamentos.

Impacto real nas organizações

Para além dos evidentes impactos trazidos para os colaboradores, o uso da plataforma também traz benefícios para as empresas – que podem acompanhar o progresso individual e coletivo das equipes por meio de métricas e análises fornecidas pela própria ferramenta.

A Mosaic Fertilizante, por exemplo, relatou uma economia de mais de R$ 10 milhões ao transformar treinamentos presenciais em digitais. Já a Arteris, outro cliente da empresa, observou um aumento de 200% no engajamento dos colaboradores em aprendizagem após a adoção da plataforma.

