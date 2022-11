Nestlé traz marca de suplementos infantis e quer liderar mercado de R$ 1 bilhão no país

Um mercado que movimenta cerca de R$ 1 bilhão no país é a nova aposta da Nestlé no segmento de nutrição infantil no Brasil, área que representa cerca de 13% do faturamento local. A gigante de alimentos e bebidas está entrando no segmento de suplementos pediátricos ao trazer a marca Nancare.

Já presente em outros mercados, a marca é exclusiva para bebês e crianças e chega ao Brasil com três produtos: Flora Imune, Flora Imune com Vitamina D e Fibras - um quarto item está previsto para o começo de 2023. Entre os benefícios, a empresa afirma que as opções melhoram o trato gastrointestinal, auxiliam na formação de dentes e ossos, contribuem para o sistema imune e na absorção de cálcio e fósforo.

Inicialmente, os produtos serão importados da Itália e Suíça. A depender da aceitação, a companhia pode começar a produzí-los internamente.

“A suplementação vem crescendo a taxas bastante altas e mostra um potencial ainda maior. Durante a pandemia, houve uma adoção maior e o pós-pandemia mostra que vai permanecer”, Fábio Spinelli, Head de Nutrição Infantil da Nestlé Brasil.

A companhia quer aproveitar a sua ampla penetração nas residências brasileiras - cerca de 99%, segundo dados internos – para crescer na categoria e alcançar a liderança no intervalo de três anos. Atualmente, o mercado é fragmentado e tem nas empresas farmacêuticas as principais representantes.

Além disso, os concorrentes atuam com ofertas específicas - ou com vitamina D, probióticos ou com fibras -, o que a Nestlé considera uma vantagem para a sua entrada no setor com um portfolio que atende um público maior.

Os produtos chegam às gôndolas com preços que variam entre R$ 84,00 a R$ 130,00. A recomendação é de que a ingestão dos suplementos deve ser acompanhada de prescrição médica com a quantidade necessária para cada bebê e criança.

Qual a importância do novo produto

O lançamento de Nancare busca complementar o portfolio na área de suplementos que abrange desde a concepção até os cinco anos de vida das crianças. Para as gestantes, a companhia oferece há algum tempo a linha Materna com vitaminas e minerais.

E, há cerca de um ano, lançou o Ascenda, um suplemento para crianças a partir de 3 anos que enfrentam problemas de crescimento ideal ou de desenvolvimento cerebral.

“Ele traz uma alternativa para os pediatras e para as famílias e os resultados, cientificamente comprovados, são muito animadores. São crianças que voltam a ganhar peso, que voltam à curva esperada de crescimento, que voltam a ganhar energia, disposição e desenvolvimento cerebral”, diz Spinelli.

Segundo a empresa, na última leitura de mercado, a marca apresentou 9% de participação.

