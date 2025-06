Nestlé investe R$ 7 bilhões no Brasil até 2028 para modernizar fábricas e inovar na produção

Entre 2025 e 2028, a fabricante de alimentos Nestlé investirá R$ 7 bilhões no Brasil, valor que será alocado na modernização de fábrica, aumento da capacidade industrial, sustentabilidade e inovação.

No último anúncio, feito há três anos, o aporte realizado foi de R$ 6,5 bilhões nacionalmente.

Em nota, o CEO da companhia no Brasil, Marcelo Melchior, disse que os investimentos são “uma chancela à operação brasileira, que é a terceira maior da Nestlé em todo o mundo”, apenas atrás dos EUA e China.

Investimentos no Brasil

Em 2024, a Nestlé Brasil faturou cerca de R$ 27 bilhões, uma alta de 15% na comparação com o faturamento de 2023, que chegou a R$ 24 bilhões. Segundo o CEO, esses investimentos elevam o padrão nas fábricas da Nestlé ao mesmo nível que outras fabricantes de alimentos ao redor do mundo.

A unidade da Purina, marca do grupo voltada à nutrição animal, em Santa Catarina, passa a operar com o conceito de indústria 4.0, ou seja, com “internet das coisas”, inteligência artificial e robótica integrada aos processos e fabricações. Apenas essa unidade recebeu investimentos de R$ 2,5 bilhões no último triênio, permitindo que o país exporte para outras regiões, como EUA, Europa e demais países da América Latina.

“As máquinas também conversam entre si para pedir suprimentos e chamam os carros autônomos que as reabastecem”, afirmou Melchior. A fábrica de café em Araras, no interior de São Paulo, também será modernizada.

Cuidado com a cadeia de valor

Os investimentos também buscam uma maior integração entre a cadeia de produção e a Nestlé. Segundo o CEO, nos últimos dez anos, a companhia vem atuando para saber a origem, práticas ambientais e condições de saúde dos produtores/grifar], desde as fazendas até as gôndulas.

“Fazemos encontros mensais com os fornecedores de diferentes áreas de produção, que trocam experiências e compartilham ganhos e melhores práticas”, afirmou.

Em todo o país, a Nestlé [grifar]emprega mais de 30 mil pessoas e conta com 18 fábricas, espalhadas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também opera 12 centros de distribuição.