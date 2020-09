Nestlé investe R$ 45 milhões em divisão do leite condensado Moça

A quarentena impulsionou os lançamentos de produtos culinários para a Nestlé – que inclui o clássico leite condensado Moça. Afinal, quem não fez um brigadeiro de panela no período? A fabricante de alimentos suíça criou uma nova divisão no Brasil, de itens culinários, para concentrar os esforços de inovação e marketing na categoria, e dobrou o número de lançamentos no último ano. O investimento foi de investiu 45 milhões de reais entre inovação, contratações nas fábricas e publicidade.

O novo segmento incorpora três das 57 marcas da Nestlé: leite Moça, creme de leite e os temperos Maggi. A empresa não abre o faturamento da divisão. A ideia é fortalecer as marcas, criar novos produtos, receitas e atuar junto dos supermercados e varejistas para a divulgação das novas linhas.

“As pessoas precisaram voltar a cozinhar em casa. Então buscamos entender como deveríamos ajustar nossos planos e ajudar as pessoas a passar por essa fase”, diz Beatrice Fasquel, vice-presidente da divisão de Culinários da Nestlé. Em uma pesquisa feita pela empresa, 53% das pessoas declarou que pretende manter o hábito.

Atualmente, a área conta com três unidades fabris: São José do Rio Preto, que produz a linha Maggi, Montes Claros, que fabrica todo o portfólio Moça e Araçatuba com a cadeia de Creme de Leite. Entre os meses de maio e julho, as unidades de São José do Rio Pardo e Montes Claros receberam reforços nas equipes, com 68 contratações. Em Montes Claros, as novas contratações possibilitaram a criação de uma quarta turma, o que possibilitou um aumento de 12 horas semanais na produção de Leite Moça.

Com a estratégia, o faturamento das três marcas cresce a dois dígitos nos últimos meses.

Lançamentos

Para a marca de leite condensado, a estratégia é ampliar a variedade de opções e entrar em novos momentos de consumo. São vendidas sete unidades por segundo do leite condensado Moça, marca centenária no Brasil. De acordo com a Nestlé, cerca de 60% das sobremesas preparadas no Brasil levam o ingrediente na receita.

A empresa lançou a linha Moça de Passar, um produto de leite condensado para passar no pão, tapioca ou bolo e que está na mesma categoria de geleias e pastas – entre os sabores disponíveis estão churros, doce de leite e avelã. Também lançou formatos menores e novos sabores, como brigadeiro branco e morango.

O creme de leite da Nestlé está há 85 anos no Brasil, mas até então tinha apenas duas versões: em lata e na caixinha. A companhia lançou uma versão mais leve, com gordura reduzida, e outra versão extra cremosa, que pode ser batida em chantilly. Lançou ainda uma linha de patês com sabores como cebola, alho e ervas finas. A Nestlé afirma que, enquanto o consumo de creme de leite na Europa é de 10kg per capita, por aqui é de apenas 800g – metade desse volume é usado em apenas uma receita, o estrogonofe.

Já a marca Maggi lançou pequenas sopas e caldos para momentos de indulgência, como caldinho de feijão com bacon e de mandioquinha com frango. No primeiro semestre foram 15 lançamentos nas três marcas, com mais oito novidades esperadas para a segunda metade do ano, dobrando o número em relação ao ano passado.

Mais receitas e presença física

Parte relevante da estratégia está na produção de conteúdo. As receitas são voltadas para dificuldades básicas na cozinha, como o preparo de arroz e feijão ou o que fazer com sobras na geladeira, por exemplo. A receita mais buscada é a de um bolo de cenoura. A marca de leite Moça também patrocinou receitas de bolo de aniversário, para estar presente também nas festas caseiras. O site de receitas da companhia recebeu, nos primeiros seis meses do ano, o mesmo número de visitas que em todo o ano passado.

Além das receitas, outra maneira de se aproximar dos consumidores é por meio dos supermercados. No caso da linha de spreads da Moça, a empresa montou um plano em parceria com a rede Carrefour para readequar a gôndola dessa categoria e incluir o produto ao lado de outros itens matinais. Já a Maggi realizou a promoção Carrinho Cheio, que sorteou mais de 1.500 vale-compras de até 500 reais. “Para o varejista também era bom ter uma promoção em sua loja. A dificuldade do momento nos obrigou a olhar para outras formas de trabalhar e atuamos muito mais a quatro mãos”, afirma Fasquel.

Com uma versão de leite condensado sabor churros e receitas de bolo de cenoura, a Nestlé pretende adocicar cada vez mais a relação com o consumidor – e seu faturamento.