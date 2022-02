Nestlé anuncia maior investimento dos últimos 5 anos no Brasil: 1,8 bilhão

A Nestlé anunciou nesta terça-feira que vai investir cerca de R$ 1,8 bilhão no Brasil este ano, o dobro do valor investido em 2021 e a maior cifra dos últimos cinco anos. O montante será investido principalmente na construção de nova fábrica e em projetos de transformação digital, como indústria 4.0.

De acordo com informações divulgadas pela companhia, 40% do total a ser investido (R$ 730 milhões) serão destinados para a construção da nova fábrica do Nestlé Purina em Vargeão, no Oeste de Santa Catarina. Em 2022, o foco será realmente a base de construção do novo local. Ao todo, a nova unidade deve agregar um investimento de R$ 2,5 bilhões até o fim da construção.

A aposta no mercado pet vem em um momento promissor para o setor: o mercado cresceu 87% nos últimos cinco anos, segundo a Euromonitor. Especialmente na pandemia, o aumento chama a atenção: o Instituto Pet Brasil apontou que o segmento cresceu 13,5% em 2020 frente a 2019, com um movimento 6,8% maior do que o projetado durante o primeiro semestre.

Já o restante do investimento em 2022 (aproximadamente R$ 1,1 bilhão) será destinado a operações na indústria. Desse total, 90% vai para novas linhas para ampliação de capacidade, produtividade e inovação de produtos. Além disso, estão previstos investimentos com foco ambiental, como soluções em eficiência energética e uso de biomassa em substituição a gás.

“Será um ano de muito investimento em inovação, aumento de eficiência e produtividade nas linhas, além da sustentabilidade das operações. Estamos acelerando os investimentos e antecipando projetos em novas linhas e tecnologias que vão nos permitir ampliar capacidades e suportar as estratégias de negócios que desenhamos para o período”, conta o CEO da Nestlé Brasil, Marcelo Melchior.

Segundo a Reuters, as fábricas de café, segmento prioritário da companhia no Brasil, devem receber 160 milhões de reais este ano, aporte que não considera outros investimentos como canais de venda e distribuição.