Nespresso transforma butique em loja virtual “ao vivo”

A Nespresso irá lançar, a partir do dia 17 de setembro, uma loja virtual com vendas e conteúdo ao vivo. A partir de sua unidade Butique na Rua Oscar Freire, em São Paulo, a empresa irá realizar lives e palestras sobre receitas e harmonização de café em que consumidores podem tirar dúvidas. Ao contrário de um comércio eletrônico tradicional, as vendas podem ser auxiliadas por vendedores em um chat ao vivo.

A empresa investiu 500.000 reais no projeto incluindo treinamentos e plataforma digital, além de um estúdio para criação de vídeos. As cápsulas de café podem ser adquiridas apenas pelos canais da marca, no site ou nas lojas físicas, chamadas de Butiques. São 33 atualmente no Brasil.

A Nespresso buscava trazer parte da experiência nas lojas físicas para seus canais digitais — uma das questões mais relevantes era levar a compra assistida e o aconselhamento para o mundo virtual. Dos 600 funcionários que a empresa tem no Brasil, 80% trabalham com o atendimento ao consumidor. Na loja virtual, oito funcionários estarão dedicados ao projeto, com questões técnicas, de marketing e de vendas digitais, e seis pessoas atuarão no atendimento aos consumidores.

Além disso, as lojas já não têm um caixa há cerca de um ano e meio e as compras podem ser fechadas de qualquer ponto das lojas. Por isso, a nova live store não se parece com um comércio eletrônico tradicional, com uma primeira página com vídeos ao vivo e chat para tirar dúvidas.

O site é uma inovação brasileira e pode ser levado a outros mercados, diz Marcos Djinishian, diretor de marketing da Nespresso Brasil. “Na Ásia esse modelo de compra ao vivo é comum e achamos que faz sentido no nosso mercado”, afirma. A loja física já foi reaberta, com funcionamento de segunda a sábado das 10h às 18h e aos domingos das 12h às 18h. A área de degustação segue fechada.