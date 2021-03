Neoenergia tem lucro de R$ 996 milhões no 4º trimestre, alta de 61%

A elétrica Neoenergia registrou lucro líquido de 996 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, alta de 61% em comparação com igual período do ano anterior, informou nesta terça-feira a empresa, controlada pela espanhola Iberdrola.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da companhia atingiu 2,1 bilhões de reais no último trimestre do ano passado, versus 1,5 bilhão de reais na mesma etapa de 2019.

A Neoenergia -- que atua nos segmentos de distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia -- reportou ainda receita líquida de 10,002 bilhões de reais no período, alta de 39% na comparação anual, enquanto a alavancagem, medida pela relação dívida líquida/Ebitda, recuou para 2,85 vezes, ante 3 vezes ao final de 2019.

Em seu balanço, a empresa destacou a recuperação do mercado de energia após o forte impacto causado pelas medidas restritivas relacionadas à pandemia de covid-19 no segundo trimestre, indicando que no restante do ano o setor elétrico retomou patamares vistos em 2019.

No ano de 2020 como um todo, o lucro líquido da Neoenergia somou 2,809 bilhões de reais, alta de 26% no ano a ano, enquanto o Ebitda avançou 14%, para 6,496 bilhões de reais.

"Em meio a um ano tão desafiador como 2020, que vai ser lembrado pelos efeitos da pandemia de Covid-19, a Neoenergia manteve sua trajetória de crescimento constante, fruto de uma estratégia estruturada e um modelo de negócios sustentável e diversificado", disse em nota o presidente da companhia, Mario Ruiz Tagle.

Os investimentos da empresa atingiram 2,1 bilhões de reais no quarto trimestre, alta de 49%, e 6,3 bilhões de reais no ano todo, aumento de 44%, em virtude do avanço dos projetos de transmissão e eólicas, informou a companhia.

Cerca de 50% dos aportes de 2020 foram destinados à modernização das redes de distribuição.