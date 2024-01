Nem café, nem psicodélico: conheça o primeiro suplemento alimentar à base de cogumelos no Brasil

Quando Marina Batah se formou no ensino médio, em São Paulo, escolheu a Califórnia como seu novo lar. Estudante de psicologia na época, passou a ter cada vez mais contato com o gigante mercado de wellness (bem-estar) da região, um dos maiores dos Estados Unidos — grande antes mesmo da pandemia e ainda maior atualmente. Por lá, é possível encontrar inúmeros suplementos feitos a partir de ‘superfoods’, ou seja, alimentos com alta concentração de vitaminas e minerais, mais especificamente cogumelos funcionais.

Saturado na Califórnia, o mercado não era — e ainda não é — muito bem explorado por aqui. Assim como o Canabidiol, suplementos a base de cogumelos, mesmo que não psicodélicos, dependem de aprovação da Anvisa, o que pode levar meses.

Em 2022, mesmo ano que o New York Times elegeu os cogumelos como alimento do ano, Marina voltou ao Brasil e viu oportunidade para entrar neste nicho — explorado como alimento, mas não como suplemento. Ela sabia que, para começar, seria necessário fala sobre o tema tanto no âmbito do consumo como da regulamentação. Foram meses de discussões digitais com simpatizantes do assunto e estudos para regularizar um produto a base de cogumelos.

Pode parecer estranho já que, quando vamos ao supermercado, é possível encontrar diversos tipos de cogumelos comestíveis — os mesmos que são usados nos suplementos. O que faz o processo ser burocrático não é o cogumelo em si, mas como ele é processado. No Brasil, nada impede que você plante um cogumelo e consuma ele. A questão é comercializar um produto alegando suas funcionalidades. Muito dessa burocracia vem, principalmente, da falta de estudos sobre o assunto. E o processo de Marina não é o único: existem novos processos legais na Anvisa para outros tipos de cogumelo.

E foi só em março de 2023 que saiu a primeira liberação por parte da agência. Tratava-se de um extrato de cogumelo que vinha da Filadélfia, EUA, feito a partir do tipo ‘Paris’ de forma totalmente orgânica. Sustentável, a matéria prima passa por um tratamento de raios UV que aumenta a concentração de vitaminas no cogumelo. Logo que Marina soube, correu para ser a primeira pessoa a importar o extrato, que possui um alto valor agregado após passar por um processamento onde o cogumelo se torna suplemento

Mesmo que não existisse um produto similar por aqui, a hashtag Mushroom Coffee (café de cogumelos) já acumulava mais de 20 milhões de visualizações no TikTok pelo mundo. Vendo o sucesso que misturas ‘ready-to-drink’ estavam fazendo no Brasil, com marcas como SuperCoffee e Holistix, ela decidiu criar um café funcional em pó que aposta nos benefícios do extrato de cogumelo, como vitaminas D e B12.

Enquanto nosso cafezinho coado pode causar vício, ansiedade e insônia, o café com cogumelos leva uma pequena quantia de café normal, ou seja, tem menos cafeína. Ele promete, também, melhora na imunidade, aumento de energia e redução dos níveis de estresse.

Mas, em um mercado repleto de suplementos nutricionais, como fica o espaço para os cogumelos? De acordo com um relatório da Mordor Intelligence, o mercado global de cogumelos funcionais deve alcançar US$ 32 bilhões em 2024, podendo chegar a US$ 48 bilhões até 2029. Por isso, a marca já está de olho em novos produtores de extratos de cogumelos.

“Após eu apresentar todo o estudo que venho fazendo no Brasil, uma empresa da Finlândia se interessou no nosso mercado e já deram entrada para trazer um novo tipo de matéria prima, já que são os maiores produtores de cogumelo medicinal da Europa”, explica Marina.

Não só com produtores mas o trabalho também é com o consumidor. Para alcançar clientes e conscientizar as pessoas sobre os benefícios do produto, a marca aposta em vídeos didáticos nas redes sociais, mas a grande aposta está sendo no varejo físico. A primeira parceria foi com uma sorveteria em São Paulo, a Diblu Gelato, onde é possível encontrar um sorvete feito com o Mushroom Coffee. Agora, a aposta é em marcados nichados da capital paulista, como a Frutaria São Paulo e a Casa Santa Luzia.