Negócios, tecnologia e protagonismo feminino marcam evento histórico no Ceará

Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit 2025: combo de eventos levou mais de 60 mil pessoas ao Centro de Eventos do Ceará (Ana Pinho)
Repórter de Projetos Especiais
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10h25.
Última atualização em 31 de outubro de 2025 às 13h13.
O Ceará mostrou que a união entre empreendedorismo e tecnologia é um dos pilares mais fortes do estado. Ao longo de três dias, Fortaleza recebeu mais de 60 mil pessoas que passaram pelos eventos Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit 2025, promovidos pelo Sebrae – o maior público já registrado na história do Centro de Eventos da capital.
"Esse é um momento muito especial para o Ceará. Reunimos mais de 120 caravanas de todo o estado, mais de 300 startups e inúmeros empreendedores. Decidimos, estrategicamente, unir esses dois eventos para promover esse encontro entre quem quer empreender e quem tem inovação para oferecer”, destacou Alco Porto Gurgel Júnior, diretor técnico do Sebrae/CE.
Um dos destaques foi a Caravana Sebrae Delas, iniciativa que tem percorrido o Brasil levando informações, capacitação, orientação financeira e acesso ao crédito para mulheres empreendedoras. O objetivo é fortalecer a autonomia econômica das mulheres, aumentar a competitividade de seus negócios e criar um ambiente de apoio e desenvolvimento para o empreendedorismo feminino.
Márcio Borges, especialista nacional de inclusão financeira do Sebrae, destacou que desde o início da caravana, a instituição observa um aumento de mulheres procurando o FAMPE 100% – Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE) que oferece 100% de garantia para empresas comandadas por mulheres.
“Elas estão mais seguras na hora de procurar agências para conseguir esse crédito e desenvolver os seus negócios. Nossos número atualizados mostram que já conseguimos liberar mais de R$ 220 milhões com garantia do FAMPE para essas empreendedoras. Isso mostra uma mudança de mentalidade sobre ter acesso ao crédito", disse Borges.
Parte importante dos eventos do Sebrae, a feira de expositores funciona como uma vitrine para o trabalho de diversos empreendedores locais, desde pessoas que estão iniciando um negócio até quem já tem experiência no ramo, como a Casa dos Licores de Viçosa do Ceará. Com 65 anos de existência, a empresa familiar foi iniciada pelos avós de Tereza Emília, representante do negócio no evento.
"Hoje, quem dá continuidade ao trabalho dos meus avós é a minha mãe. Eu também ajudo e, futuramente, pretendo seguir com o nosso negócio familiar. Somos uma empresa com um formato de trabalho artesanal, dos produtos às embalagens. Mesmo com a formalização, continuamos focando em produtos caseiros. Essa é a essência que os nossos clientes buscam", contou a empreendedora.
Atualmente, a Casa dos Licores possui 100 sabores de licores artesanais, além da fabricação de doces, geleias e polvilhos feitos com métodos tradicionais, incluindo fornos de barro, mantendo a herança histórica colonial da região.
"O Sebrae é um parceiro de muitos anos, principalmente quando a minha mãe resolveu adotar uma visão empreendedora mais fortalecida e mais consciente. Ela sempre buscou o Sebrae para se informar, se capacitar e trazer melhorias para a empresa", destacou Tereza Emília.
Com painéis, estandes, ativações e muito networking, a Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit levaram ao público cearense temas do momento, incluindo inteligência artificial, sustentabilidade, marketing digital e economia criativa. O espaço reuniu diversos casos de sucesso de mulheres à frente de startups, negócios de impacto social e iniciativas de transformação digital.
As participantes destacaram que, embora o ambiente de tecnologia ainda seja predominantemente masculino, o número de mulheres liderando empresas de base tecnológica tem crescido, impulsionado por políticas de incentivo, capacitação e redes de mentoria. Esses encontros reforçam a importância de incluir diferentes perfis de empreendedores no debate sobre o futuro dos negócios.
De acordo com os organizadores, a integração entre as agendas de negócios e tecnologia permitiu aos visitantes aproveitar oportunidades de parcerias, mentorias e investimentos.