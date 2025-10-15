Negócios, tecnologia e protagonismo feminino marcam evento histórico no Ceará

O Ceará mostrou que a união entre empreendedorismo e tecnologia é um dos pilares mais fortes do estado. Ao longo de três dias, Fortaleza recebeu mais de 60 mil pessoas que passaram pelos eventos Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit 2025, promovidos pelo Sebrae – o maior público já registrado na história do Centro de Eventos da capital.

"Esse é um momento muito especial para o Ceará. Reunimos mais de 120 caravanas de todo o estado, mais de 300 startups e inúmeros empreendedores. Decidimos, estrategicamente, unir esses dois eventos para promover esse encontro entre quem quer empreender e quem tem inovação para oferecer”, destacou Alco Porto Gurgel Júnior, diretor técnico do Sebrae/CE.

Um dos destaques foi a Caravana Sebrae Delas, iniciativa que tem percorrido o Brasil levando informações, capacitação, orientação financeira e acesso ao crédito para mulheres empreendedoras. O objetivo é fortalecer a autonomia econômica das mulheres, aumentar a competitividade de seus negócios e criar um ambiente de apoio e desenvolvimento para o empreendedorismo feminino.

Márcio Borges, especialista nacional de inclusão financeira do Sebrae, destacou que desde o início da caravana, a instituição observa um aumento de mulheres procurando o FAMPE 100% – Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE) que oferece 100% de garantia para empresas comandadas por mulheres.

“Elas estão mais seguras na hora de procurar agências para conseguir esse crédito e desenvolver os seus negócios. Nossos número atualizados mostram que já conseguimos liberar mais de R$ 220 milhões com garantia do FAMPE para essas empreendedoras. Isso mostra uma mudança de mentalidade sobre ter acesso ao crédito", disse Borges.

A força do regional

Tereza Emília, Casa dos Licores de Viçosa do Ceará: negócio familiar já está na terceira geração (Ana Pinho)

Parte importante dos eventos do Sebrae, a feira de expositores funciona como uma vitrine para o trabalho de diversos empreendedores locais, desde pessoas que estão iniciando um negócio até quem já tem experiência no ramo, como a Casa dos Licores de Viçosa do Ceará. Com 65 anos de existência, a empresa familiar foi iniciada pelos avós de Tereza Emília, representante do negócio no evento.

"Hoje, quem dá continuidade ao trabalho dos meus avós é a minha mãe. Eu também ajudo e, futuramente, pretendo seguir com o nosso negócio familiar. Somos uma empresa com um formato de trabalho artesanal, dos produtos às embalagens. Mesmo com a formalização, continuamos focando em produtos caseiros. Essa é a essência que os nossos clientes buscam", contou a empreendedora.

Atualmente, a Casa dos Licores possui 100 sabores de licores artesanais, além da fabricação de doces, geleias e polvilhos feitos com métodos tradicionais, incluindo fornos de barro, mantendo a herança histórica colonial da região.

"O Sebrae é um parceiro de muitos anos, principalmente quando a minha mãe resolveu adotar uma visão empreendedora mais fortalecida e mais consciente. Ela sempre buscou o Sebrae para se informar, se capacitar e trazer melhorias para a empresa", destacou Tereza Emília.

Diversidade para o futuro dos negócios

Com painéis, estandes, ativações e muito networking, a Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit levaram ao público cearense temas do momento, incluindo inteligência artificial, sustentabilidade, marketing digital e economia criativa. O espaço reuniu diversos casos de sucesso de mulheres à frente de startups, negócios de impacto social e iniciativas de transformação digital.

As participantes destacaram que, embora o ambiente de tecnologia ainda seja predominantemente masculino, o número de mulheres liderando empresas de base tecnológica tem crescido, impulsionado por políticas de incentivo, capacitação e redes de mentoria. Esses encontros reforçam a importância de incluir diferentes perfis de empreendedores no debate sobre o futuro dos negócios.

De acordo com os organizadores, a integração entre as agendas de negócios e tecnologia permitiu aos visitantes aproveitar oportunidades de parcerias, mentorias e investimentos.