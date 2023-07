Negócios em Expansão: evento promovido pela EXAME impulsiona o crescimento empresarial

No próximo dia 27 de julho, a EXAME promove a 2ª edição do Ranking Negócios em Expansão, uma parceria entre EXAME, BTG Pactual e PwC Brasil, que reconhece as pequenas e médias empresas que mais expandiram vendas em 2022.

O Ranking Negócios em Expansão mede o crescimento das empresas emergentes com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e o capitalismo brasileiros, além de inspirar outros empreendedores.

As empresas são premiadas em cinco categorias diferentes de acordo com o faturamento:

2 a 5 milhões;

5 a 30 milhões;

30 a 150 milhões;

150 a 300 milhões;

novatas ("empresas com CNPJ foi aberto em 2022") .

Com recorde de inscritos, cerca de 65% mais que na primeira edição, este ano o ranking conta com mais de 440 empresas inscritas, das quais 15 serão premiadas, as três melhores em cada uma das categorias.

Além da premiação, o evento contará com o EXAME Talks: Papo de Empreendedor, uma série de painéis de discussões sobre temas que estão impactando os negócios como as novas tecnologias e técnicas para promover o crescimento das empresas.

EXAME Talks: programação completa

15h30 às 16h15 – Qual é o futuro do trabalho?

16h15 às 17h – A receita para um crescimento exponencial

17h às 17h20 – Case Empreendedor: Anderson Franco (Heyfit Academia)

17h20 às 18h – Como a IA está mudando a realidade das empresas

O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube da EXAME.

1ª edição do Ranking

A edição anterior trouxe 205 empresas inscritas com receita operacional líquida entre R$ 2 milhões e R$ 300 milhões faturados em 2021. Os times de BTG, EXAME e PwC analisaram e premiaram as empresas de maior destaque nas mesmas categorias deste ano: Woof Woof.pet (2 a 5 milhões), Unlike (5 a 30 milhões), Opus Construções Modulares (30 a 50 milhões), FinPec Agro (150 a 300 milhões) e DQR Tech (Novatas).