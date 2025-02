Negócios em Expansão: 6 motivos para inscrever sua PME no maior ranking de empreendedorismo do país

O "Oscar" dos empreendedores vem aí! O maior ranking de empreendedorismo do Brasil está de volta. Já estão abertas as inscrições para a quarta edição do ranking EXAME Negócios em Expansão.

Nas suas três primeiras edições, o ranking, resultado da parceria da EXAME e do banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), reconheceu as pequenas e médias empresas de crescimento acelerado no Brasil. Mais de 1.000 empreendedores já passaram pelo ranking.

Clique aqui para inscrever sua empresa no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025

O objetivo é dar visibilidade para empreendedores que usam de estratégias bem estruturadas e inovação para crescer a receita de suas empresas.

A EXAME irá celebrar a expansão desses pequenos negócios que transformaram suas ideias em negócios, conquistaram novos mercados e estabeleceram seus nomes no aquecido ecossistema empreendedor do país.

Empreendedores interessados podem se inscrever até 5 de maio, pelo site do projeto.

Quais as vantagens de participar do ranking?

1) Selo reconhecido pela maior revista de negócios do país

O ranking EXAME Negócios em Expansão é o melhor caminho entre sua empresa e a maior revista de negócios do país.

Estar na EXAME é uma oportunidade de você diferenciar seu negócio e construir uma jornada de identidade de marca com toda a credibilidade do maior veículo de empreendedorismo do país, com uma experiência de 57 anos na cobertura de negócios.

Ser reconhecida como uma das empresas mais dinâmicas do país pode ser um trunfo essencial para sua pequena ou média empresa (PME) se destacar como um jogador relevante, mesmo diante das ofertas das grandes corporações e multinacionais.

A distinção no ranking é uma poderosa vantagem de marketing que cada vencedor pode e deve usar para se destacar. Com o reconhecimento, pequenos empreendimentos podem compartilhar o mérito não apenas entre os competidores de sua mesma indústria, mas também em suas redes sociais, publicidade e na comunicação direta com o consumidor. Ser uma PME no ranking EXAME Negócios em Expansão é, antes de mais nada, uma ferramenta de negociação com o comprador.

Você não paga nada para participar nem para usar o selo do prêmio.

2) Mecanismo de diferenciação

Por que um investidor vai optar por colocar dinheiro no seu negócio, e não na operação de um concorrente? Sua empresa precisa de mecanismos de diferenciação.

Ser uma PME no ranking EXAME Negócios em Expansão é também um mecanismo de diferenciação para atrair e facilitar a escolha de investidores interessados em companhias de alto crescimento.

3) Possibilidades de uso do selo em diversas plataformas — de graça

Veja abaixo algumas maneiras com as quais o reconhecimento no ranking pode ser usado pela sua empresa:

Assinaturas de e-mail;

Imprensa e publicidade;

Campanhas de marketing;

Exposição em websites;

Programas de incentivo interno;

Recrutamento e retenção;

Relações com investidores;

Material promocional;

Sinalização em conferências e eventos;

Banners e sinalização ao ar livre;

Vídeos promocionais;

Relatórios anuais.

Você não precisa pagar nada para usar o selo!

4) Recrutamento e retenção de talentos

A depender do setor de sua empresa, contratar e manter funcionários é um desafio e tanto. Usar a credibilidade da EXAME para mostrar aos funcionários que seu negócio está crescendo é um bom mecanismo para criação e manutenção da cultura corporativa.

5) Networking. Muito networking

O maior anuário de empreendedorismo do país também oferece a oportunidade de participar de um evento presencial em São Paulo. Por ali, centenas de empreendedores comemoram a inclusão de suas empresas no ranking e trocam contatos e oportunidades comerciais. O evento conta também com trilhas de aprendizado, uma ótima oportunidade para você se inteirar de tudo que é mais novo no universo de empreendedorismo.

BÔNUS: Acesso a trilha de curso online da Saint Paul e EXAME

Para todas as empresas que completarem as suas inscrições até o dia 31 de março de 2025, a EXAME vai liberar acesso a uma trilha de conteúdos voltados a empreendedores dentro do LIT Onlearning, a plataforma digital de cursos online da Saint Paul, a maior escola de negócios do Brasil e uma das mais prestigiadas do mundo na formação de executivos — e, desde dezembro do ano passado, parte do ecossistema de educação da EXAME.

A sua empresa terá acesso a uma série de trilhas de cursos para complementar ainda mais a formação e desenvolvimento profissional de todos os seus colaboradores.

Ganhar o destaque no ranking EXAME também permite se destacar dentro de sua própria organização, possibilitando maior visibilidade em toda a sua indústria e setor, bem como melhor retenção de pessoal e maior reconhecimento profissional e pessoal.

As empresas deverão enviar, até o dia 5/5/2025, as suas demonstrações contábeis referentes aos anos de 2023 e 2024 e preencher um formulário com dados cadastrais do negócio.

Os demonstrativos contábeis e as informações cadastrais da empresa serão então validados e compilados por uma audoria independente. Leia aqui o regulamento completo do ranking.

As agregações e o ranqueamento das empresas serão revisados por uma comissão especial formada por membros da EXAME e BTG Pactual, para garantir a verossimilhança do ranking com a realidade empresarial brasileira, dentro da amostra de participantes.

Como o ranking é dividido?

As empresas que enviaram toda a documentação contábil, bem como atenderam a todos os critérios de compliance estabelecidos pelos organizadores, estarão selecionadas para o ranking.

As empresas classificadas no ranking serão subdivididas em 6 categorias, sendo elas:

De R$ 2 milhões de reais a R$ 5 milhões de reais;

De R$ 5 milhões de reais a R$ 30 milhões de reais;

De R$ 30 milhões de reais a R$ 150 milhões de reais;

De R$ 150 milhões de reais a R$ 300 milhões de reais;

De R$ 300 milhões de reais a R$ 600 milhões de reais;

Novatas

Serão consideradas como Novatas as empresas que, a partir de consulta ao site da Receita Federal do Brasil, possuem CNPJ aberto a partir do ano de 2023.

Após cuidadosa revisão e validação, os vencedores do ranking EXAME Negócios em Expansão serão as empresas ou grupos econômicos que apresentarem o maior crescimento de receita operacional líquida anual entre 2023 e 2024, nas suas respectivas agregações.

Além das categorias acima, o ranking fará menções especiais às empresas com maior taxa de crescimento da receita operacional líquida em cada uma das cinco regiões brasileiras.

O ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, contendo os vencedores e respectivos dados financeiros, está previsto para ser publicado no fim de julho.