Negócios em Expansão 2026 reconhece empresas vencedoras em evento em SP; assista ao vivo

O Ranking EXAME Negócios em Expansão 2026, o NEEX, revela nesta quarta-feira, 26, as empresas brasileiras que mais se destacaram pelo crescimento de receita no último ano. A premiação começa às 15h, no BTG Pactual Hall, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pelo YouTube da EXAME.

Realizado pela EXAME em parceria com o BTG Pactual Empresas, do mesmo grupo de controle da EXAME, o Negócios em Expansão chega à quinta edição com números recordes.

Ao todo, 838 empresas se inscreveram para participar do anuário, alta de 15% em relação à edição de 2025. Após a análise dos critérios do ranking, 491 companhias foram selecionadas, 21 a mais do que no ano passado.

Juntas, as empresas selecionadas alcançaram R$ 42 bilhões em receita operacional líquida em 2025, avanço de 32% em relação à edição anterior. Desde a criação do prêmio, em 2022, 1.872 empresas já passaram pelo ranking.

Durante o evento desta quarta-feira, serão divulgadas as posições das 491 empresas no ranking e as três primeiras colocadas de cada uma das sete categorias da edição de 2026.

Ranking bate recorde em sua quinta edição

Criado em 2022, o Negócios em Expansão identifica empresas privadas brasileiras em trajetória de crescimento.

Na primeira edição, 205 empresas foram selecionadas. O número passou para 335 em 2023, 371 em 2024, 470 em 2025 e chegou a 491 em 2026. Em cinco edições, 1.872 negócios já integraram o anuário.

O crescimento também aparece no volume financeiro das participantes. As companhias selecionadas para a edição deste ano somaram R$ 42 bilhões em receita líquida em 2025, aproximadamente quatro vezes o total registrado pelas empresas da primeira edição.

O ranking reúne negócios de diferentes setores e regiões do país. Ao longo das cinco edições, empresas de 26 unidades da federação já foram selecionadas.

Como funciona o Negócios em Expansão

O principal indicador do ranking é o crescimento percentual da Receita Operacional Líquida, a ROL, entre 2024 e 2025.

As empresas são separadas por porte para permitir a comparação entre negócios em estágios semelhantes de desenvolvimento. Quem apresenta maior crescimento percentual dentro de cada faixa ocupa as primeiras posições.

Para participar, as empresas enviam informações financeiras que passam pela análise técnica da PwC Brasil. Entre os critérios estão a apresentação de demonstrações contábeis válidas e assinadas por profissional de contabilidade.

Neste ano, o anuário ganhou uma nova categoria, destinada a companhias com receita operacional líquida entre R$ 600 milhões e R$ 1 bilhão.

Quais são as categorias do NEEX 2026

O Ranking EXAME Negócios em Expansão 2026 está dividido em sete categorias: