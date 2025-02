Negócios em Expansão 2025: veja os seis passos para colocar sua empresa no ranking — é grátis!

O maior prêmio para empreendedores do Brasil está de volta. Em parceria com o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina (do mesmo grupo de controle da EXAME), o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 vai mostrar as empresas brasileiras emergentes que mais conseguiram expandir vendas e conquistar mercados ao longo dos últimos meses.

O anuário está aberto às empresas brasileiras com receita operacional líquida entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões.

Em 2025, o ranking listará os negócios de acordo com a evolução da receita operacional líquida em 2024. Quem cresceu mais ao longo do ano passado ficará mais bem colocado no ranking.

A inscrição é 100% gratuita.

O processo de inscrição de empresas no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 tem seis passos.

O que você vai precisar: o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados do exercício de 2023 e 2024. Ah, e alguns minutinhos para preencher o formulário. Mas são só alguns poucos minutinhos — mesmo.

Primeiro passo

Acesse a página de divulgação do ranking e clique no botão "INSCREVA SUA EMPRESA AQUI".

Preencha o seu nome, e-mail corporativo e celular para contato e clique no botão "CONFIRMAR DADOS E CONTINUAR".

Segundo passo

O formulário de inscrição pode ser acessado diretamente na página de divulgação do ranking. Após colocar seus dados pessoais, você será encaminhado para uma página cujo título é "SUA INSCRIÇÃO ESTÁ QUASE CONCLUÍDA". Basta clicar no botão "FINALIZE SUA INSCRIÇÃO" e você terá acesso ao formulário de inscrição, fornecido pela Docusign.

Adicionalmente, o mesmo link ao formulário será enviado para o endereço de e-mail cadastrado no passo anterior em até uma hora. Vale uma checagem em sua caixa de spam caso não tenha recebido o e-mail. 😊

Caso não tenha recebido este e-mail, entre em contato com negociosemexpansao@exame.com e podemos auxiliar o seu processo de inscrição.

Terceiro passo

Acesse o formulário Docusign e digite o seu nome e e-mail corporativo para iniciar a inscrição do seu negócio no ranking.

Quarto passo

Confira na sua caixa de e-mail uma mensagem com o título “Ranking Exame Negócios em Expansão 2025 — código de acesso”.

No e-mail, haverá um código de identificação, importante para a organização do ranking ter certeza de que você é você de fato!

Copie e cole esse código na página aberta do seu navegador, no campo “Access Code”.

ATENÇÃO: Guarde este e-mail! Se você não concluir a inscrição no primeiro acesso, acesse de novo o formulário de inscrição através deste mesmo e-mail e usando o mesmo código para continuar a inscrição de onde você parou.

Quinto passo

Leia o regulamento, e inicie a sua inscrição! Responda às perguntas das seções 01 a 04 sobre a empresa que será inscrita no ranking.

Na última página do formulário (seção 05), assinale que concorda com as afirmações obrigatórias e anexe:

Se você for o responsável legal pela empresa:

Balanços Patrimoniais (BP's) de 2023 e 2024

Demonstrativos dos Resultados dos Exercícios (DRE's) de 2023 e 2024.

Se você NÃO for o responsável legal pela empresa:

Balanços Patrimoniais (BP's) de 2023 e 2024

Demonstrativos dos Resultados dos Exercícios (DRE's) de 2023 e 2024

Uma procuração pública da sua empresa ou autorização preenchida e assinada por um representante legal da empresa (clique aqui para acessar o modelo).

Sexto passo

Assina o documento digitalmente e conclua a sua inscrição clicando no botão “CONCLUIR/FINISH”

Pronto! Você receberá por e-mail a confirmação da sua inscrição na edição 2025 do ranking EXAME Negócios em Expansão. A lista com os vencedores será divulgada na edição de julho da revista EXAME.

