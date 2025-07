Negócios em Expansão 2025: conheça destaques da categoria especial Senior Sistemas

Algumas empresas têm se destacado não só pela capacidade de adaptar-se, mas pela habilidade de liderar a mudança em seus respectivos setores.

A catarinense AXS Energia, a capixaba Terca Zilli e a paranaense Construtora Elevação são exemplos claros de como visão estratégica, inovação e foco no cliente podem alavancar resultados extraordinários.

A quarta edição da premiação do ranking EXAME Negócios em Expansão trouxe uma novidade exclusiva em parceria com a Senior Sistemas, uma das líderes em softwares de gestão de empresas na América Latina.

Em 2025, empresas clientes da Senior com faturamento entre 30 milhões de reais e 600 milhões de reais puderam competir em uma categoria inédita.

Com mais de 13 mil clientes em setores como Indústria, Agronegócio, Construção, Logística e Varejo, a Senior premiou as empresas que mais se destacaram em performance, inovação e uso estratégico de tecnologias ao longo de 2024.

Ao total, 45 empresas fazem parte da categoria especial Senior Sistemas. O grupo teve seus demonstrativos financeiros avaliados por uma das principais empresas de auditoria contábil do mundo.

Para se inscrever, os clientes precisavam utilizar o formulário convencional do ranking e atender aos mesmos critérios técnicos das demais categorias.

O grupo de 45 empresas não apenas enfrenta desafios de mercado, mas está moldando o futuro de seus setores ao investir pesadamente em tecnologia, pessoas e novos modelos de negócios.

A seguir, veja as histórias de expansão e resiliência de três dessas empresas.

Rodolfo Pinto, CEO da AXS Energia: acesso à energia solar com descontos (Divulgação/Divulgação)

AXS Energia

Criada em 2020, a AXS Energia nasceu com o objetivo de democratizar o acesso à energia solar no Brasil. Com um modelo de energia por assinatura, a empresa conecta consumidores residenciais e comerciais a usinas solares, proporcionando acesso a uma energia limpa, sustentável e mais barata.

O bom momento da AXS é evidente nos números: em 2024, a empresa atingiu uma receita operacional líquida de 46 milhões de reais, representando um crescimento de 300% em relação ao ano anterior.

O desempenho colocou a AXS como destaque da categoria especial Senior no segmento Serviços. A chave desse crescimento está no modelo de geração solar distribuída e na digitalização de todos os processos, que permitem aos clientes aderirem de forma totalmente online.

A AXS investiu fortemente em uma plataforma EnergyTec, projetada para facilitar o acesso à energia solar, sem a necessidade de instalações físicas complexas.

"O que estamos fazendo é transformar o setor de energia, permitindo que milhares de pessoas tenham acesso à energia solar com descontos, o que antes era impensável", afirma Rodolfo Pinto, CEO da AXS Energia.

A AXS também se destaca pela antecipação regulatória e pela inovação tecnológica. A empresa, que atualmente possui 60 usinas solares em operação, com planos de chegar a 113 usinas até 2025, é uma das líderes na implementação de inteligência artificial para otimização de processos e previsão de demanda.

Além disso, a empresa já está desenvolvendo soluções como armazenamento de energia em baterias e mobilidade elétrica, buscando criar um portfólio completo para seus clientes.

"A energia solar será o pilar da transição energética. Estamos só começando, mas temos grandes ambições para os próximos anos", diz o CEO.

Paulo Roberto Souza Alves, CEO do Terca Zilli: desafios na transformação completa do terminal logístico (Divulgação/Divulgação)

Terca Zilli

O Terca Zilli, adquirido pelo Grupo Zilli em 2021, é um exemplo de transformação bem-sucedida em um mercado logístico desafiador.

Aberto nos anos 90, em Cariacica, na Grande Vitória, o Terca Zilli é um terminal logístico localizado a poucos quilômetros de um dos portos mais movimentados do país.

Nos anos 2010, o terminal enfrentava dificuldades financeiras e estava com uso muito aquém do potencial quando foi comprado pelo Zilli, um grupo econômico fundado no oeste de Santa Catarina, também nos anos 90, para o transporte da proteína animal (como suínos e aves) abatida ali e consumida em outras regiões do Brasil.

Após a aquisição, o grupo Zilli implementou um plano de trabalho bem estruturado, que incluiu investimentos em infraestrutura, modernização de equipamentos e um novo modelo de governança.

Hoje, o Terca se tornou um case de sucesso no Espírito Santo, respondendo por 20% do faturamento do Grupo Zilli.

Em 2024, o Terca teve uma receita de 156 milhões de reais, um aumento de 63% em relação ao ano anterior.

O desempenho coloca o Terça Zilli como destaque da categoria especial Senior no segmento logística.

"Quando compramos o Terca, sabíamos que seria um grande desafio, mas também uma oportunidade”, diz Paulo Roberto Souza Alves, CEO do Terca Zilli.

"Transformar um terminal com potencial, mas sem funcionamento pleno, foi um trabalho árduo, mas valeu cada esforço."

Com 300 funcionários diretos e cerca de 450 pessoas envolvidas em suas operações, o Terca tem se destacado pela sua capacidade de movimentação de carga, especialmente veículos — a empresa opera cerca de 16.000 veículos por mês, incluindo modelos elétricos e a combustão.

Além disso, o Terca modernizou sua infraestrutura tecnológica com a ajuda da Senior Sistemas, o que permitiu melhorar a gestão logística e otimizar os processos aduaneiros.

"A inovação no campo tecnológico e a melhoria nas condições de trabalho foram fatores determinantes para nossa recuperação e crescimento", diz Alves.

A empresa também está expandindo suas operações, adquirindo mais 150.000 metros quadrados de área para novos projetos.

Entre eles, está a retomada do projeto de câmara fria que será lançado em 2025.

"O Terca está preparado para crescer ainda mais. Estamos criando uma infraestrutura que permitirá atender a uma demanda crescente por serviços logísticos eficientes e de qualidade", diz Alves.

Terminal logístico Terca Zilli, no Espírito Santo: expansão de área física nos planos para os próximos meses (Divulgação/Divulgação)

Construtora Elevação

Com mais de 40 anos de experiência, a Construtora Elevação tem sido protagonista na construção de grandes projetos de infraestrutura no Brasil, especialmente nos setores de saneamento, óleo e gás e energia.

Em 2024, a empresa alcançou uma receita de 586 milhões de reais, marcando um crescimento de 141% em relação ao ano anterior.

O desempenho colocou a empresa como destaque da categoria especial Senior no segmento Construção.

A conquista é fruto de uma estratégia focada na diversificação de mercado e na profissionalização da gestão.

Fundada em 1976, por José Antônio da Fontoura, a Elevação rapidamente ganhou reputação pela excelência técnica e pela capacidade de executar projetos de grande escala, como a construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Taubaté–Tremembé, um dos maiores projetos de saneamento do país.

Além disso, a empresa tem participado de importantes iniciativas no setor de óleo e gás, como a construção de gasodutos e sistemas de distribuição de gás natural em várias regiões do Brasil.

Com uma forte presença em 14 estados brasileiros, a Construtora Elevação expandiu seu portfólio de atuação para além da construção civil, investindo também em PPPs (Parcerias Público-Privadas) e contratos de locação de ativos.

Hoje, a companhia é liderada por Marco Fontoura. A empresa também se destaca pela governança corporativa e pelo compromisso com a segurança e excelência operacional.

Recentemente, a Elevação implementou um programa de gestão de projetos mais robusto, com a criação de um Project Management Office (PMO) e a adoção de sistemas para mitigação de riscos.

A inovação tecnológica tem sido um denominador comum para o crescimento dessas empresas.

Seja na plataforma digital da AXS Energia, que facilita a adesão dos consumidores ao modelo de energia solar, seja no uso de sistemas avançados de gestão logística pela Terca Zilli, ou na integração de governança e gestão de projetos pela Construtora Elevação, todas essas empresas reconhecem a tecnologia como um pilar central para sua expansão.

A Senior Sistemas tem sido uma parceira estratégica nesse processo, oferecendo soluções que garantem agilidade, escala e eficiência operacional.

O uso dessas tecnologias não só permite que as empresas ofereçam serviços mais rápidos e eficientes, mas também as posiciona na vanguarda das transformações digitais nos seus respectivos setores.