Negócio de R$ 12 mil vira líder em LED e hoje fatura R$ 200 milhões

A LedWave é uma empresa brasileira especializada em comunicação visual digital por meio de painéis de LED. Na prática, ela fabrica, vende, aluga, instala e faz a manutenção de telas eletrônicas que substituem cartazes, placas estáticas e fachadas tradicionais por conteúdos dinâmicos, atualizados em tempo real.

Fundada em 2011, a empresa atua hoje em 52 verticais de mercado, ajudando negócios a se comunicarem melhor com clientes em um mundo cada vez mais digital.

“A comunicação é a única coisa que nunca vai acabar. E a visão é um dos sentidos mais poderosos do ser humano”, resume Tiago Brito, fundador e CEO da LedWave.

Aos 49 anos, pai de quatro filhos, nascido e criado em Goiânia e morando em São Paulo há mais de uma década, Brito se define como “morador do mundo”.

Antes da LedWave, ele construiu carreira na indústria de transformação do plástico, chegando a comandar uma das maiores fabricantes de tubos de PVC do Brasil.

Foi justamente nesse setor que surgiu o estalo para empreender no LED. Incomodado com o alto custo de placas estáticas em lojas de material de construção, que não permitiam troca rápida de mensagens nem medição de impacto, ele percebeu que a tecnologia digital poderia mudar completamente a lógica da comunicação no ponto de venda.

“Com uma tela digital, você conta história, faz promoção, muda a mensagem na hora. Aquilo deixou de ser custo e virou estratégia”, explica.

A experiência internacional, especialmente o contato com fabricantes chineses, ajudou a moldar o modelo de negócio. Brito decidiu trazer para o país a competitividade da indústria asiática, adaptada à realidade brasileira. E assim nasceu a LedWave.

O que a LedWave entrega ao mercado

A empresa atua em toda a cadeia da digitalização da comunicação visual. Ela fabrica painéis de LED, tecnologia que, nas palavras do executivo, é considerada hoje a matéria-prima da comunicação digital, e oferece soluções que vão do projeto à operação contínua.

Entre os principais serviços estão a fabricação e o fornecimento de painéis de LED; a venda e locação de telas para curto, médio e longo prazo; a instalação técnica e a manutenção; e o desenvolvimento de projetos personalizados para fachadas, ambientes internos e grandes formatos urbanos.

Os diferenciais

A LedWave se posicionou no mercado apostando em longevidade, robustez e estrutura empresarial.

A empresa é auditada há mais de cinco anos pela KPMG, possui governança estabelecida, conselheiros independentes e certificações como a Certificação B, selo concedido a empresas que cumprem altos padrões de desempenho social e ambiental e o OEA (Operador Econômico Autorizado), certificação da Receita Federal que reconhece empresas de comércio exterior com baixo risco e alta conformidade em segurança e processos.

Esse conjunto ajudou a empresa a se destacar. A LedWave é líder do mercado brasileiro de painéis de LED, maior que a soma das principais operações chinesas instaladas no país, segundo o próprio executivo.

Pelo quarto ano consecutivo, a empresa figura no maior anuário do empreendedorismo do Brasil. No ranking Exame Negócios em Expansão 2025, aparece na categoria entre R$ 30 milhões e R$ 150 milhões. Em 2024, faturou R$ 47,7 milhões, alta de 99% em relação a 2023, quando registrou resultado de R$ 24,9 milhões.

Um 2025 de recordes

Em 2025, a LedWave vive um de seus melhores momentos. A empresa está próxima de R$ 200 milhões em faturamento, partindo de um investimento inicial de apenas 12 mil reais.

O ano tem sido marcado por quebra de recordes e recuperação de indicadores que haviam caído em 2024, mesmo com crescimento.

Parte dessa retomada veio de decisões difíceis, como o aumento de estoque para evitar gargalos logísticos, o investimento pesado em ativos próprios de mídia e a expansão do modelo de locação de longo prazo, que pressiona o caixa no curto prazo, mas melhora a rentabilidade ao longo dos anos.

“Financeiramente, nem sempre a decisão mais lógica no Excel é a melhor para a saúde do negócio”, diz Brito.

O futuro

Com operação no Brasil, Estados Unidos e China, a LedWave agora está de olho na América Latina. A empresa já iniciou vendas para países como Paraguai e planeja expandir por meio de parceiros locais, representantes e aquisições.

Para 2026, está no radar um movimento mais agressivo de fusões e aquisições, tanto para consolidar o fornecimento de hardware quanto para ampliar a presença em grandes formatos de mídia digital urbana.

O plano não é abrir novas unidades físicas, e sim crescer com eficiência e manter a liderança no setor.

“A arquitetura está deixando de ser estática. Tudo está virando comunicação dinâmica. E nós queremos ser protagonistas dessa transformação”, afirma o fundador.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.