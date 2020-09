Natal garantido: estudo revela comportamento de consumidores no fim do ano

A reabertura dos comércios e a retomada gradual dos negócios durante a pandemia da covid-19 tem gerado altas expectativas em varejistas em relação ao comportamento do consumidor. Pensando nisso, a empresa especializada em tecnologia para publicidade e marketing digital Rakuten Advertising entrevistou mais de 8 mil pessoas, sendo cerca de 1 mil brasileiros, durante os meses de junho e julho deste ano para entender quais foram os impactos gerados no comportamento de compra das pessoas diante da pandemia e o que elas esperam para o último trimestre do ano.

O estudo indica que apesar de 40% das pessoas terem tido alguma redução em ganhos devido ao Covid-19, 87% devem ir às compras no Natal e 57% planejam algum gasto em ocasiões como a Black Friday, por exemplo. 70% dos consumidores em todo o mundo não prevêem uma diminuição nos gastos durante a alta temporada de compras de 2020. Em vez disso, os consumidores estão priorizando quem vão presentear e ajustando os orçamentos de acordo.

Segundo a pesquisa, 50% dos consumidores em todo o mundo deram preferência por empresas locais durante a pandemia. Para as compras no futuro, 76% esperam realizadas de modo online. Descontos, ofertas e cashback são os atrativos para 49% dos consumidores, seguido de necessidade imediata para 19%.

Comportamento no Brasil

No Brasil, na quarentena, 66% das pessoas estão gastando mais com refeições prontas e mantimentos básicos. O aumento pela busca por entretenimento digital aparece na sequência com crescimento de 65%, além da alta procura por serviços de restaurantes com entrega delivery para 58%.

Durante o período do Natal e Black Friday 86% dos brasileiros entrevistados esperam comprar online, e 50% dos consumidores se dizem mais influenciados se houver códigos de desconto ou cashback.

É mais provável que os brasileiros aumentem os gastos ao comprar para sua família de primeiro grau (33%) e diminuam os gastos com amigos (57%). E, Em um momento incerto ainda para o Brasil, 69% dos

afirmam que não diminuiria os gastos com datas especiais mesmo se o isolamento fosse intensificado.

Para as marcas, a publicidade continua sendo uma boa estratégia, visto que 38% dos brasileiros dizem que estão abertos à publicidade das marcas para datas promocionais, 14% a mais do que a média

de outros países.

“A pandemia transformou não só a vida das pessoas como a atuação do mercado, que teve que achar novas maneiras para se adequar a um cenário onde o e-commerce virou a bola da vez. No Brasil, temos presenciado uma aceleração muito rápida. Muitas marcas viram-se obrigadas a priorizar suas estratégias de vendas online. Vimos muitos brasileiros optando pelo comércio eletrônico pela primeira vez”, diz Luiz Tanisho, vice-presidente da operação global da Rakuten Advertising.