Nasa capta o som do voo do helicóptero Ingenuity em Marte

Primeira vez: rover captou o zumbido do helicóptero Ingenuity Primeira vez: rover captou o zumbido do helicóptero Ingenuity

A agência espacial americana (Nasa) divulgou hoje (7) novas imagens gravadas pelo rover Perseverance enquanto o pequeno helicóptero fazia seu quarto voo em 30 de abril, desta vez acompanhado de uma gravação de áudio.

O vídeo de quase três minutos começa com o barulho do vento soprando na cratera de Jezero, onde Perseverance pousou em fevereiro com a missão de procurar por sinais de vida microbiana antiga.

Logo, o aparelho voador do tamanho de um drone decola e suas hélices podem ser ouvidas enquanto giram a quase 2.400 rpm conforme ocorre o deslocamento de 262 metros.

Os engenheiros da missão não tinham certeza se seriam capazes de captar o som do voo, já que o Perseverance estava estacionado a 80 metros do local de decolagem e pouso do Ingenuity.

A atmosfera marciana tem cerca de 1% da densidade do nosso planeta, o que torna tudo muito mais silencioso do que na Terra.

"É uma surpresa muito boa", disse David Mimoun, professor de ciência planetária no Instituto Superior de Aeronáutica e Espaço (ISAE-SUPAERO) em Toulouse, França, e diretor científico do microfone SuperCam Mars.

“Fizemos testes e simulações que nos disseram que o microfone mal captaria os sons do helicóptero, já que a atmosfera de Marte amortece fortemente a propagação do som”, acrescentou.

A SuperCam é um instrumento sofisticado a bordo do Perseverance que emite feixes de laser sobre as rochas à distância para estudar, junto com um dispositivo chamado espectrômetro, sua composição química.

Também consiste em um microfone para gravar sons, que fornece informações adicionais sobre as propriedades físicas das rochas, como sua dureza.

Da mesma forma, explicou Mimoun, a nova gravação do voo do Ingenuity "será uma mina de ouro para nossa compreensão da atmosfera marciana".

A NASA tornou o áudio, que foi gravado em mono, mais fácil de ouvir, isolando o ruído das hertz do helicóptero a 84 hertz e reduzindo o áudio para frequências abaixo de 80 e acima de 90 hertz. Logo, aumentou o volume do sinal restante.

Soren Madsen, diretor de desenvolvimento do Perseverance, disse que a gravação foi um exemplo de como os instrumentos da missão podem trabalhar juntos para melhorar nossa compreensão do planeta vermelho.

No vídeo - que pode ser visto no @NasaPersevere no twitter - conforme o Ingenuity se afasta do rover e fica fora do quadro, o tom diminui e, à medida que retorna, o tom aumenta.

Isso é conhecido como efeito Doppler e fornece um elemento adicional de confirmação da trajetória de voo do helicóptero quando ele está fora do alcance visual.

