Não para de subir: Kone fecha acordo de R$ 171 bilhões para criar líder global de elevadores

União entre empresas deve criar empresa que ultrapassa as concorrentes Otis e Schindler (Reprodução/TK Elevator)
Redação Exame
Publicado em 29 de abril de 2026 às 10h24.
A finlandesa Kone anunciou um acordo para adquirir a alemã TK Elevator em uma operação avaliada em € 29,4 bilhões, cerca de R$ 171 bilhões, em uma das maiores transações corporativas da Europa nos últimos anos.
A união das duas empresas deve criar a maior fabricante de elevadores do mundo, ultrapassando concorrentes como a americana Otis e a suíça Schindler.
Segundo a Kone, a combinação dos negócios pode gerar sinergias anuais estimadas em cerca de € 700 milhões.
“Por mais de um século, tanto a KONE quanto a TKE desenvolveram seus negócios com sucesso, acompanhando um mundo em urbanização. Ao nos unirmos, estamos construindo a base para uma empresa ainda mais inovadora, bem posicionada para o sucesso de longo prazo”, afirmou o CEO da Kone, Philippe Delorme, à CNBC.
O acordo, estruturado em dinheiro e ações, já conta com apoio de acionistas da Kone que representam mais de 40% do capital e cerca de 74% dos direitos de voto, informou a empresa.Do lado da TK Elevator, o CEO Uday Yadav destacou a convergência entre as companhias e afirmou que a fusão permitirá ampliar a entrega de soluções para clientes e cidades ao redor do mundo.
A notícia teve impacto no mercado, com ações da Thyssenkrupp, antiga controladora da TK Elevator, registrando alta de até 14% durante o pregão, fechando com ganho de 8%.
A TK Elevator se tornou independente em 2020, após sua separação da Thyssenkrupp, e foi adquirida posteriormente por fundos de private equity como Advent e Cinven em um negócio avaliado em cerca de € 17 bilhões.
A operação ainda deve enfrentar análise de órgãos reguladores, em meio a possíveis questionamentos concorrenciais. A suíça Schindler já indicou que pode contestar o acordo junto a autoridades antitruste.