Não para de subir: Kone fecha acordo de R$ 171 bilhões para criar líder global de elevadores

A finlandesa Kone anunciou um acordo para adquirir a alemã TK Elevator em uma operação avaliada em € 29,4 bilhões, cerca de R$ 171 bilhões, em uma das maiores transações corporativas da Europa nos últimos anos.

A união das duas empresas deve criar a maior fabricante de elevadores do mundo, ultrapassando concorrentes como a americana Otis e a suíça Schindler.

Segundo a Kone, a combinação dos negócios pode gerar sinergias anuais estimadas em cerca de € 700 milhões.

“Por mais de um século, tanto a KONE quanto a TKE desenvolveram seus negócios com sucesso, acompanhando um mundo em urbanização. Ao nos unirmos, estamos construindo a base para uma empresa ainda mais inovadora, bem posicionada para o sucesso de longo prazo”, afirmou o CEO da Kone, Philippe Delorme, à CNBC.

O acordo, estruturado em dinheiro e ações, já conta com apoio de acionistas da Kone que representam mais de 40% do capital e cerca de 74% dos direitos de voto, informou a empresa.

Do lado da TK Elevator, o CEO Uday Yadav destacou a convergência entre as companhias e afirmou que a fusão permitirá ampliar a entrega de soluções para clientes e cidades ao redor do mundo.

A notícia teve impacto no mercado, com ações da Thyssenkrupp, antiga controladora da TK Elevator, registrando alta de até 14% durante o pregão, fechando com ganho de 8%.

A TK Elevator se tornou independente em 2020, após sua separação da Thyssenkrupp, e foi adquirida posteriormente por fundos de private equity como Advent e Cinven em um negócio avaliado em cerca de € 17 bilhões.

A operação ainda deve enfrentar análise de órgãos reguladores, em meio a possíveis questionamentos concorrenciais. A suíça Schindler já indicou que pode contestar o acordo junto a autoridades antitruste.