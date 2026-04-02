‘Não é fácil empreender hoje no Brasil, mas já foi mais difícil com inflação de 80%’, diz empresário

“Não é fácil empreender hoje no Brasil, mas já foi mais difícil com inflação de até 80% ao mês”. A avaliação é de Sebastião Bomfim Filho, fundador da Centauro(hoje pertencente ao Grupo SBF), que iniciou o negócio em 1981, em um dos períodos mais turbulentos da economia brasileira.

Na época, o país enfrentava hiperinflação, sucessivos planos econômicos e forte instabilidade. Para quem estava no varejo, a operação exigia decisões quase em tempo real.

“Você precisava receber antes das 4 da tarde para pagar no banco. Era outro nível de instabilidade”, diz Bomfim.

Sem previsibilidade de preços, crédito restrito e mudanças frequentes nas regras do jogo, a sobrevivência das empresas dependia de disciplina financeira e controle rigoroso de caixa.

Foi nesse contexto que Bomfim criou a Centauro em Belo Horizonte - um negócio que começou como uma loja pequena de 4 funcionários, mas que hoje se consolidou como uma das maiores redes de varejo esportivo do país, com mais de 230 lojas no país e receita líquida de R$ 4,1 bilhões em 2025.

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Mais competitivo, e mais previsível

Quatro décadas depois, o cenário mudou. Para o empresário, o ambiente atual traz novos desafios, especialmente com o aumento da concorrência e a sofisticação do mercado.

“Hoje é mais competitivo empreender, mas está mais fácil do que naquela época,” afirma Bomfim.

Apesar disso, ele reconhece que a dinâmica do consumo ainda exige atenção, principalmente diante do alto nível de endividamento das famílias.

“De qualquer forma, não dá para ignorar o cenário desafiador do endividamento, que limita o poder de compra de muitos brasileiros”, diz o empresário.

O Brasil registrou um novo recorde em janeiro de 2026, em relação ao número de brasileiros com dívidas em atraso, segundo dados da Serasa. Ao todo, são 81,3 milhões de pessoas nessa condição.

O que mudou para quem empreende hoje

Se antes o desafio era sobreviver à instabilidade econômica, hoje o foco está na execução, na diferenciação e na capacidade de adaptação.

Para Bomfim, alguns princípios continuam os mesmos, independentemente do cenário:

Foco no cliente

Disciplina financeira

Capacidade de assumir riscos

Persistência

“Não tem jeito: é trabalhar, persistir e entender o cliente.”

Do caos econômico ao grupo bilionário

A Centauro cresceu, abriu capital em 2019 e passou a operar dentro do Grupo SBF, que também controla a Fisia, distribuidora da Nike no Brasil.

Hoje, o negócio está dividido de forma equilibrada entre as duas frentes, varejo e distribuição, consolidando a companhia como um dos principais players do esporte no país.

Para o fundador, o conselho que fica para quem quer empreender no Brasil é que continua sendo um país desafiador, mas também com oportunidades.

E, para quem está começando, a comparação histórica serve como perspectiva. Empreender hoje pode não ser fácil, mas, como ele resume, já foi muito mais difícil.