Na Venezuela, negócio de sorvete da Unilever será tocado por fábrica de caminhões

Nem sempre para conduzir um negócio o dono ou empresa precisam ser da área.

A Unilever vendeu seu negócio de sorvetes na Venezuela para a empresa automotiva Mack de Venezuela CA. A nova onda de alta inflação e incerteza política afeta o setor privado da nação andina.

A transação, que entrou em vigor no último dia 3, incluiu as marcas de sorvetes Tio Rico, além do escritório e da fábrica da empresa, segundo a Bloomberg. Detalhes financeiros não foram divulgados.

“A Mack foi selecionada após um processo cuidadoso, levando em consideração suas capacidades, valores e visão para o futuro dos negócios. Estamos trabalhando de perto com a Mack para garantir uma transição suave e garantir a continuidade dos negócios para funcionários, clientes e parceiros”, disse a Unilever.

A Mack de Venezuela — que representa as marcas de caminhões Mack, Volvo e Dongfeng no país, segundo seu site — não se posicionou.

Desafios para a economia venezuelana

A economia da Venezuela passa por intensos desafios, principalmente depois que Donald Trump voltou à Casa Branca. O republicano restringiu as isenções que permitiam que empresas estrangeiras extraíssem petróleo do país sul-americano. A inflação está subindo e as distorções no mercado cambial dificultam as operações diárias das empresas locais. Em abril, por exemplo, a inflação oficial foi de 172%, segundo o Banco Central local.

Muitas empresas multinacionais deixaram a Venezuela na última década, incluindo Kellogg, Kimberly-Clark, Colgate-Palmolive e Cargill. Outras, por sua vez, reduziram suas operações ou transferiram a distribuição de seus produtos para empresas locais.

A Unilever não confirmou se descontinuou também seu braço de negócios envolvendo cuidados pessoais no país.

“O portfólio da Unilever de marcas globais e locais em suas categorias continuará disponível para os consumidores venezuelanos”, afirmou a empresa num comunicado por e-mail.