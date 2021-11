Na reta final, COP26 tem expectativa de acordos

A COP26 entra na reta final e novos rascunhos com os acordos previstos devem ser publicados nesta quinta-feira, 11. Os líderes governamentais se reunirão para fechar algum pronunciamento, esperado para acontecer no domingo.

Além disso, o dia é repleto de painéis temáticos sobre Cidades, Regiões e Meio Ambiente Construído.

Neste cenário, um novo Programa multimilionário de Ação Climática Urbana do Reino Unido será lançado hoje para ajudar as cidades em desenvolvimento a reduzir suas emissões e crescer de forma sustentável.

Apoiado com 27,5 milhões de libras de novos financiamentos do governo britânico como parte do Financiamento Internacional para o Clima (ICF) do Reino Unido, o programa apoiará 30 cidades da África, Ásia e América Latina a tomar medidas para combater as mudanças climáticas e criar um futuro sustentável, ajudando-os a se tornarem neutros em emissão de carbono até 2050 e preparar projetos de infraestrutura de baixo carbono.

EXAME na COP

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países-membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a ser tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.

Leia a cobertura completa da EXAME sobre a COP26