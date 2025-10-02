Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Na pandemia, ele criou um negócio de US$ 6 milhões a partir de um hobby: 'Vivo um sonho'

Jono Pandolfi começou fazendo pratos de cerâmica em 2004. 20 anos depois, suas peças apareceram em uma das séries mais premiadas da atualidade e seu lucro cresceu quase 30% em um ano

Jono Pandolfi em seu ateliê, em Nova Jersey (Tasting Table/Reprodução)

Jono Pandolfi em seu ateliê, em Nova Jersey (Tasting Table/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17h45.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Durante um dia comum no ateliê de Jono Pandolfi, ele e sua equipe de 30 pessoas enviam milhares de pratos, tigelas e canecas para restaurantes e chefs do mundo inteiro.

Suas peças de cerâmica são usadas em centenas de restaurantes de alto padrão e apareceram na série “The Bear”, grande vencedora dos últimos dois Emmys. Pandolfi é ceramista por hobby há mais de 20 anos, mas foi só na pandemia que seu hobby virou um negócio milionário.

Ele começou a focar em vender diretamente para seus consumidores, ao invés de esperar grandes parcerias com restaurantes, hotéis e produções cinematográficas, todos prejudicados pelo Covid.

Transforme sua carreira: participe desse treinamento EXAME + Saint Paul e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

A abordagem B2C deu resultado

A aposta deu mais do que certo. Em 2024, ele faturou US$6.6 milhões de dólares (R$40.2 milhões, na cotação atual), de acordo com a CNBC Make It. Desde 2020, ele triplicou seu faturamento.

Qualquer um pode comprar as cerâmicas de Pandolfi no site oficial da loja, mas elas não são baratas. Um conjunto com quatro peças custa US$172 (R$1049), já uma tigela para macarrão – cuja matéria prima custa menos de US$ 1 – pode ser sua por 51 dólares, ou cerca de 311 reais.

A mão de obra, no entanto, é o maior custo de Pandolfi – e, no início, os fornos de cerâmica quase deixaram o negócio inviável. Foram mais de 500 mil dólares em empréstimos, mas, depois de viralizar no meio onde atua, o equipamento se pagou.

“O negócio roda inteiramente sobre nosso fluxo de caixa,” disse Pandolfi à CNBC. “Nosso maior forno consegue finalizar 500 pratos por noite, o que traz uma renda potencial de US$18 mil.”

Domine as estratégias dos líderes de sucesso: esse treinamento da EXAME + Saint Paul mostra como controlar as finanças. Clique aqui e garanta sua vaga.

O segredo para transformar um hobby em um negócio milionário

O que surgiu em 2004 como um hobby e uma forma de fazer uma renda extra ao ensinar alguns alunos virou sua obsessão quando perdeu o emprego, em 2010.

Em 2012, conseguiu uma grande venda para um hotel em Nova Iorque por 100 mil dólares.

A partir daí, seu objetivo – e segredo para o sucesso – foi construir um negócio sem pressa, gradualmente aumentando sua produção, número de vendas e margens de lucro.

A mudança de estratégia para uma loja focada no consumidor está potencializando a estratégia. Seu faturamento cresceu 27% de 2023 para 2024.

“Meu objetivo sempre foi construir uma empresa à prova de balas, que durasse por muito tempo,” finalizou. “Agora, queremos continuar aproveitando essa demanda orgânica que temos e seguirmos crescendo nesse ritmo estável pelos próximos anos.”

EXAME e Saint Paul abrem vagas para treinamento em finanças

Para aqueles que desejam gerir melhor as finanças corporativas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento virtual e com certificado que revela os conceitos financeiros mais importantes para ser um líder de alta performance.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com boas práticas de finanças. Além disso, vão poder conhecer os caminhos de atuação de um especialista em Finanças Corporativas.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE FINANÇAS CORPORATIVAS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Taxtech catarinense foca na expansão regional e cresce 50% nos primeiros oito meses de 2025

A estratégia deles para conquistar o mercado de saúde mental é pagar bem os psicólogos

‘Já estamos vendendo bem menos drinques’, diz dono de bares em meio à crise do metanol

Saint Paul abre inscrições para graduação em Administração com seleção inspirada no exterior

Mais na Exame

Carreira

Funcionária do Google ganhou US$ 600 mil no ano — metade veio de um trabalho extra de 5h semanais

Future of Money

5 criptomoedas que podem disparar em outubro, segundo especialistas

Mercados

Ibovespa cai mais de 1% e volta aos 143 mil pontos com 'shutdown' e IR

EXAME Agro

Trump estuda pacote de US$ 10 bilhões para aliviar agricultores dos EUA, diz jornal