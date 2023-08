Na mira dos empreendedores, este setor deve atrair US$ 1,7 trilhão de investimentos em 2023

A crescente conscientização sobre a importância de descarbonizar a economia tem impulsionado o setor de energias limpas e renováveis em todo o mundo. Para ter ideia, apenas no primeiro semestre do ano passado, o desenvolvimento de energias limpas atraiu US$ 226 bilhões em investimento, de acordo com relatório da Bloomberg NEF. O valor é um recorde histórico para o setor e representa um avanço de 11% em relação ao mesmo período de 2021.

E a tendência é que esse número continue crescendo cada vez mais. De acordo com um novo relatório da International Energy Agency (IEA), estima-se que mais de US$ 1,7 trilhão seja destinado à energia limpa em 2023.

“A energia limpa está se movendo rapidamente – mais rápido do que muitas pessoas imaginam. Isso fica claro nas tendências de investimento, onde as tecnologias limpas estão se afastando dos combustíveis fósseis”, disse o diretor executivo da IEA, Fatih Birol, enfatizando que, apenas cinco anos atrás, essa proporção era de um para um.

EXAME apresenta masterclass sobre energias renováveis: clique aqui para garantir a sua vaga e acompanhar gratuitamente!

Além disso, a implementação de políticas públicas que favoráveis à transição para matrizes renováveis de energia também ajuda a tornar o setor como um dos mais promissores da atualidade. E, nesse cenário, o Brasil está muito bem-posicionado.

Com recursos naturais abundantes – que incluem a maior reserva de água doce do mundo e um vasto potencial solar e eólico – o país tem chamado a atenção de investidores externos quando o assunto é alavancar a transição energética e já é considerado o líder na América Latina nessa empreitada.

Masterclass Energias Renováveis

Cumprindo com a sua missão fomentar o empreendedorismo brasileiro, a EXAME enxergou nesse cenário uma janela de oportunidade para aqueles que querem construir um negócio de sucesso na área. E decidiu promover uma live sobre o assunto na próxima semana.

Apresentada por Renata Faber, diretora de ESG da EXAME, a Masterclass Energias Renováveis vai ao ar no próximo dia 8 de agosto, às 19h30. Durante o encontro, serão abordados assuntos como:

Por que o setor está crescendo em ritmo tão acelerado no Brasil?

Por que é um setor oportuno para quem quer empreender?

Como começar a empreender nesse setor? Quais são as possibilidades para empreendedores?

Quais são os principais desafios do setor para quem quer empreender?

Existem oportunidades de financiamento interessantes no momento?

Quais serão as principais tendências desse setor nos próximos 5 anos no Brasil?

Para participar gratuitamente, os interessados devem acessar a página oficial do evento e preencher o formulário de inscrição.

Descubra como empreender em um dos setores mais promissores da economia brasileira