Musk se torna a primeira pessoa a atingir fortuna de US$ 600 bilhões

Elon Musk pode se tornar o primeiro trilionário da história, impulsionado pela valorização de suas empresas de tecnologia e exploração espacial.

Com 42% de participação na SpaceX, a valorização resultou em um acréscimo de US$ 168 bilhões ao patrimônio de Musk, elevando sua fortuna para US$ 677 bilhões nesta segunda-feira, 15 de dezembro. Com isso, ele se tornou a primeira pessoa a ultrapassar a marca de US$ 600 bilhões em patrimônio líquido.

No início de dezembro, a SpaceX lançou uma oferta de recompra de ações que avaliou a empresa em US$ 800 bilhões, o dobro do valor estimado em agosto, segundo informações divulgadas pela Forbes.

A SpaceX estuda realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) em 2026, com projeções que estimam o valor da empresa em US$ 1,5 trilhão. Mesmo antes de uma eventual abertura de capital, a participação de Musk na companhia já é considerada seu ativo mais valioso, estimado em US$ 336 bilhões.

O peso da Tesla

Na Tesla, Musk possui 12% das ações, participação avaliada atualmente em US$ 197 bilhões, sem contar as opções de ações incluídas em um plano de remuneração aprovado em 2018 e anulado judicialmente em 2024. A Forbes estima essas opções em US$ 69 bilhões, enquanto aguarda a decisão final da Justiça sobre o caso.

Mesmo que o recurso seja negado, Musk pode receber um novo pacote de remuneração da Tesla, com potencial de alcançar até US$ 1 trilhão em ações, caso metas de desempenho sejam atingidas nos próximos dez anos.

Além disso, a xAI Holdings, empresa de inteligência artificial fundada por Musk, negocia uma rodada de captação que pode avaliá-la em US$ 230 bilhões. A Forbes estima que Musk detenha 53% da empresa, o equivalente a US$ 60 bilhões.