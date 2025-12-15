Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Musk se torna a primeira pessoa a atingir fortuna de US$ 600 bilhões

Dono da Tesla e SpaceX caminha para se tornar o primeiro trilionário da história

Elon Musk, dono da Tesla e SpaceX, está perto de se tornar o primeiro trilionário da história (Montagem/EXAME/Wikimedia Commons)

Elon Musk, dono da Tesla e SpaceX, está perto de se tornar o primeiro trilionário da história (Montagem/EXAME/Wikimedia Commons)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 18h05.

Última atualização em 15 de dezembro de 2025 às 18h14.

Tudo sobreElon Musk
Saiba mais

Elon Musk pode se tornar o primeiro trilionário da história, impulsionado pela valorização de suas empresas de tecnologia e exploração espacial.

Com 42% de participação na SpaceX, a valorização resultou em um acréscimo de US$ 168 bilhões ao patrimônio de Musk, elevando sua fortuna para US$ 677 bilhões nesta segunda-feira, 15 de dezembro. Com isso, ele se tornou a primeira pessoa a ultrapassar a marca de US$ 600 bilhões em patrimônio líquido.

No início de dezembro, a SpaceX lançou uma oferta de recompra de ações que avaliou a empresa em US$ 800 bilhões, o dobro do valor estimado em agosto, segundo informações divulgadas pela Forbes.

A SpaceX estuda realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) em 2026, com projeções que estimam o valor da empresa em US$ 1,5 trilhão. Mesmo antes de uma eventual abertura de capital, a participação de Musk na companhia já é considerada seu ativo mais valioso, estimado em US$ 336 bilhões.

O peso da Tesla

Na Tesla, Musk possui 12% das ações, participação avaliada atualmente em US$ 197 bilhões, sem contar as opções de ações incluídas em um plano de remuneração aprovado em 2018 e anulado judicialmente em 2024. A Forbes estima essas opções em US$ 69 bilhões, enquanto aguarda a decisão final da Justiça sobre o caso.

Mesmo que o recurso seja negado, Musk pode receber um novo pacote de remuneração da Tesla, com potencial de alcançar até US$ 1 trilhão em ações, caso metas de desempenho sejam atingidas nos próximos dez anos.

Além disso, a xAI Holdings, empresa de inteligência artificial fundada por Musk, negocia uma rodada de captação que pode avaliá-la em US$ 230 bilhões. A Forbes estima que Musk detenha 53% da empresa, o equivalente a US$ 60 bilhões.

Acompanhe tudo sobre:Elon MuskBilionários

Mais de Negócios

O segredo do Grupo Prosegur para reter talentos em um setor desafiador

OPINIÃO: O que molda as perspectivas para M&As no Brasil em 2026

Como escolher um cartão com cashback sem cair em armadilhas

Com 18 anos, ele fatura US$ 300 mil por mês com um produto 3D criado em casa

Mais na Exame

Mundo

Salário mínimo na Irlanda terá reajuste em 2026 e superará R$ 14.500

Apresentado por PROSEGUR

O segredo do Grupo Prosegur para reter talentos em um setor desafiador

Future of Money

Erros em declaração à Receita geram prejuízo de R$ 54 milhões para investidores de cripto

Mercados

Dólar fecha em leve alta, a R$ 5,42, com pressão de fluxo de final de ano