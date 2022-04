Musk: preço 'insano' do lítio deve levar Tesla a extrair e refinar mineral

A Tesla deve entrar diretamente no mercado de mineração e refino de lítio, a menos que os custos caiam, segundo publicação de Elon Musk, CEO da companhia, no Twitter. O mineral é um dos principais elementos das baterias de carros elétricos.

O bilionário classificou como "insana" a alta de preços, em retweet de uma publicação da página World of Statistics, que mostra valorização de 1.653% do Lítio desde 2012.

Price of lithium has gone to insane levels! Tesla might actually have to get into the mining & refining directly at scale, unless costs improve.

There is no shortage of the element itself, as lithium is almost everywhere on Earth, but pace of extraction/refinement is slow.

— Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2022