Musk perto do US$ 1 trilhão: alguém já foi mais rico que o homem mais rico do mundo?

Riqueza nominal: um recorde sem precedentes

Pelo critério moderno de patrimônio líquido, usado por rankings como Forbes e Bloomberg, a liderança é de Musk. Seus US$ 844,8 bilhões, apurados neste sábado, 7, fazem dele a pessoa mais rica já registrada em termos absolutos.

O salto recente ajuda a explicar esse patamar.

Em menos de 40 dias, a fortuna do empresário cresceu cerca de US$ 144 bilhões, impulsionada pela valorização da SpaceX, pela consolidação da xAI e pela expectativa de novos desdobramentos nos seus negócios de tecnologia e espaço. Nenhum outro bilionário contemporâneo chegou perto desse ritmo de crescimento em tão curto espaço de tempo.

Mas, antes da era dos mercados globais e das bolsas de valores, riqueza não era medida apenas pela soma de ativos financeiros. O parâmetro mais usado era o peso econômico de um indivíduo dentro da economia do seu tempo, frequentemente expresso como participação no Produto Interno Bruto (PIB) ou controle direto de recursos estratégicos.

Sob esse critério, figuras históricas ainda rivalizam — ou superam — Musk em influência econômica relativa.

Mansa Musa e a riqueza sem cifra

O exemplo mais citado é Mansa Musa, imperador do Mali no século XIV. Seu império controlava uma parcela decisiva da produção mundial de ouro e sal, bens centrais para a economia da época.

Durante sua peregrinação a Meca, Musa distribuiu tanto ouro no Egito que provocou um período prolongado de inflação, documentado por cronistas árabes.

Historiadores evitam números precisos. Algumas estimativas modernas sugerem valores equivalentes a mais de US$ 400 bilhões, mas o consenso é que sua fortuna era praticamente incalculável, já que ele detinha controle absoluto sobre os recursos do Estado.

Augusto César e o domínio do mundo romano

Outro concorrente histórico é Augusto César, o primeiro imperador romano. Registros indicam que Roma respondia por 25% a 30% da economia global no início do Império, e grande parte dessa riqueza estava sob controle direto ou indireto do imperador.

Estimativas modernas apontam que isso poderia equivaler hoje a até US$ 4,9 trilhões, embora os próprios historiadores reconheçam o alto grau de especulação envolvido nesses cálculos.

Rockefeller e o auge do capitalismo industrial

No mundo pós-Revolução Industrial, o nome mais próximo de Musk é John D. Rockefeller. No auge da Standard Oil, sua fortuna representava cerca de 1,5% a 1,6% do PIB dos Estados Unidos.

Ajustada pela inflação, sua riqueza é estimada entre US$ 340 bilhões e US$ 500 bilhões. Em termos proporcionais, Musk só passou a “encostar” nesse patamar recentemente, quando sua fortuna atingiu cerca de 1,6% da economia americana em 2025.

O caso brasileiro: Barão de Mauá

No Brasil, Irineu Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá, foi o maior símbolo de riqueza do século XIX. Em seu auge, seu patrimônio superava o orçamento anual do Império e financiava bancos, ferrovias, estaleiros e empresas em vários países.

Estimativas indicam que sua fortuna equivaleria hoje a cerca de US$ 80 bilhões, expressiva no contexto brasileiro, mas distante dos valores associados aos grandes magnatas globais.

Por que comparar ficou mais difícil

A dificuldade dessas comparações está na mudança estrutural da economia. Fortunas antigas eram baseadas em ativos físicos, monopólios reais e controle territorial.

Já a riqueza de Musk depende majoritariamente de ações e participações em empresas de tecnologia, cujo valor é volátil e baseado em expectativas futuras.

Além disso, o PIB mede produção anual, não estoque de riqueza, o que limita sua utilidade como régua universal entre épocas tão distintas.

O veredito

Em valores nominais ajustados, Musk é o indivíduo mais rico da história registrada. Nenhum outro nome chegou tão longe em dólares correntes.

Mas, quando o critério é poder econômico proporcional ao seu tempo, ele divide o pódio com figuras como Rockefeller e fica atrás de personagens históricos como Mansa Musa e Augusto César.

A diferença é que, ao contrário deles, a história de Musk ainda está em andamento — e os números continuam mudando.