Musk perde R$ 500 milhões por hora em um dia com nova briga com Trump

Elon Musk viu sua fortuna encolher em impressionantes US$ 12 bilhões em um único dia (R$ 65,88 bilhões, na cotação atual), cerca de US$ 500 milhões por hora, após um novo desentendimento com o presidente Donald Trump. A queda ocorreu quando as ações da Tesla despencaram mais de 5%, refletindo uma disputa pública entre os dois bilionários que já dura algum tempo. Com isso, a montadora de veículos elétricos viu suas ações cair para menos de US$ 300, o menor valor em três semanas.

A perda de Musk foi a maior registrada em um único dia entre os bilionários monitorados pela Forbes. Mesmo assim, Musk continua como a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de US$ 395 bilhões. Sua riqueza continua a ser cerca de US$ 130 bilhões superior à de Larry Ellison, presidente da Oracle, o segundo mais rico do planeta, segundo a Forbes. Já o ranking da Bloomberg coloca Musk com uma fortuna estimada em US$ 363 bilhões, enquanto Mark Zuckerberg, o segundo na lista do site americano, tem US$ 260 bilhões.

O choque nas ações da Tesla aconteceu após Trump atacar publicamente Musk e suas empresas, sugerindo que os subsídios federais que Musk recebe para a Tesla e a SpaceX deveriam ser reavaliados.

A discordância entre os dois começou quando Musk criticou o projeto de orçamento de Trump, que ele considerou excessivo, e ameaçou financiar desafios nas primárias contra republicanos que apoiassem o orçamento.

Trump reagiu com um post em sua rede social Truth Social, insinuando que, sem os subsídios do governo, as empresas de Musk poderiam fechar as portas, forçando o bilionário a "voltar para a África do Sul".

Além disso, Trump sugeriu que o Departamento de Redução de Custos, criado para examinar os gastos públicos, deveria investigar os subsídios a Musk, destacando que haveria "MUITO DINHEIRO A SER ECONOMIZADO" com a eliminação desses incentivos.

Em resposta, Musk não poupou palavras. Ele rebateu o ataque com outra postagem, dizendo: “Eu estou literalmente dizendo CORTEM TUDO. Agora.” A discussão se intensificou ainda mais quando Trump mencionou seu histórico de oposição ao Mandato de Carros Elétricos, destacando que Musk sempre soubera dessa posição.