Musk diz que chamou filho de X Æ A-12. Veja polêmicas do empresário no ano

O empresário Elon Musk, dono e presidente da montadora de carros elétricos Tesla e de outras empresas, anunciou em seu perfil no Twitter que tornou-se pai de um menino. Questionado por um seguidor, Musk afirmou que deu à criança o nome de X Æ A-12.

Sua esposa, a cantora canadense Grimes, estava esperando um filho, o que o empresário já havia anunciado nos últimos meses. “Mãe e bebê estão todos bem”, escreveu na noite de segunda-feira, 4. Musk postou também uma foto sua segurando a criança em seu perfil.

Não se sabe ainda se Musk e a esposa de fato pretendem registrar a criança com este nome ou se a resposta no Twitter foi uma brincadeira do empresário — algo que ele está habituado a fazer na rede social. Ainda assim, o termo rapidamente tornou-se um dos mais comentados na rede social em todo o mundo nesta terça-feira, 5, incluindo dentre os perfis no Brasil.

Seguidores rapidamente fizeram a associação do termo X Æ A-12 com nomes que soam como o de um robô ou algum tipo de nome científico. Ainda assim, o nome não tem nenhuma referência em algum tipo de produto ou descoberta científica que se saiba até agora.

https://twitter.com/elonmusk/status/1257559216258084864/photo/1

O potencial nome do filho não é a primeira vez que Musk domina o noticiário nas últimas semanas. Apesar de suas “bizarrices” serem conhecidas e entreterem os fãs no Twitter, o empresário entrou em polêmicas mais sérias em abril em meio à crise do coronavírus.

O dono da Tesla e de empresas como a SolarCity, de energia solar, e a Space X, de foguetes, tornou-se um dos maiores porta-vozes contra a quarentena nos Estados Unidos e vem se manifestando a favor de reabrir as atividades. O empresário quer reabrir sua fábrica na Califórnia antes que a região avance na reabertura. “Liberte a América agora”, disse no fim de abril.

Vários estados dos EUA estão procurando soluções para uma reabertura gradual. Mas não há, no momento, evidências sólidas de que a curva de contágio esteja caindo o suficiente para que uma retomada seja segura, e especialistas temem uma segunda onda de contágio. Os Estados Unidos tem 1,19 milhão de casos confirmados da doença e mais de 68.900 mortes, as maiores taxas de contágio e de mortes no mundo.

A polêmica mais recente de Musk veio na semana passada, quando o presidente afirmou, também em seu Twitter, que as ações da Tesla estavam supervalorizadas. “O preço da ação da Tesla está muito alto, na minha opinião”, escreveu. A postagem foi feita no último dia 1º de maio, e fez as ações caírem 10% naquele dia.

Neste ano, mesmo com a crise do coronavírus, as ações da Tesla acumulam alta de 80%, entre altos e baixos. Apesar da queda global em venda de carros prevista para 2020, a Tesla conseguiu fechar o primeiro trimestre com lucro de 16 milhões de dólares. O faturamento foi de 5,99 bilhões de dólares.

Antes do coronavírus, o ano de 2020 já era promissor para a Tesla. A empresa começou a conseguir, em 2019, entregar o volume de carros prometido, o que vinha sendo um problema nos anos anteriores. A Tesla já havia chegado em janeiro a um valor de mercado de 100 bilhões de dólares. Atualmente, a empresa vale 143 bilhões de dólares na bolsa, com ação a 770 dólares.

Apesar do primeiro trimestre sem resultados muito negativos, para os próximos trimestres, a Tesla pode, assim como o restante do setor de carros, sofrer com a queda de demanda. A empresa de inteligência de mercado IHS Markit calcula que as vendas de carro no mundo cairão 22% em 2020, para 70,3 milhões de unidades. Um ponto negativo do balanço foi que a empresa teve fluxo de caixa negativo de 895 milhões de dólares, o que pode complicar o restante do ano.

A alta nas ações, em entregas e faturamento também desencadearam um bônus para Musk, que não recebe salário na Tesla. O primeiro bônus, de mais de 300 milhões de dólares, foi desbloqueado depois que a Tesla conseguiu se manter por um mês no patamar dos 100 bilhões de dólares. Novos bônus podem ser concedidos caso a Tesla atinja mais metas.

Entre coronavírus, quarentena e os desafios para as empresas do pai, o novo herdeiro de Musk nasce em um momento no mínimo agitado para o empresário.