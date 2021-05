Musk deixa posto de 2º homem mais rico do mundo

Elon Musk não é mais o 2º homem mais rico do mundo. Se antes havia rivalidade com Jeff Bezos, campeão da lista, nesta terça-feira (17), o fundador da Tesla e da SpaceX foi utltrapassado por Bernard Arnault, presidente do conglomerado LVMH, dono de marcas como Louis Vuitton.

Tudo aconteceu porque as ações da Tesla caíram 2,2%, segundo a Bloomberg, e a fortuna de Musk passou a somar US% 160,6 bilhões -- queda de 24% de janeiro para cá. Enquanto isso, a fortuna de Arnault está em US$ 161,2 bilhões, de acordo com a agência de notícias norte-americana.

É um período turbulento para Elon Musk. Recentemente, a Tesla se envolveu em polêmicas relacionadas ao Bitcoin -- informando que não receberá mais essa forma de pagamento pelos veículos elétricos que fabrica devido a preocupações ambientais.

O movimento acontece pouco depois de o CEO da SpaceX anunciar a missão de lançar um satélite para a Lua integralmente paga com uma criptomoeda, a dogecoin, criptomoeda que apresentou altos e baixos graças aos comentários de Musk sobre ela no Twitter.

Além disso, o mercado "esnobou" recentemente os resultados da Tesla. Apesar do lucro recorde no primeiro trimestre, a empresa não apresentou uma estimativa específica de entrega de veículos em 2021, mesmo depois de ter elevado significativamente suas vendas neste início de ano, segundo analistas.

Ainda assim, nem tudo está perdido: recentemente, a SpaceX realizou seu primeiro pouso de sucesso com protótipo de foguete da Starship, nave que fará parte de programa da Nasa. Após fechar contrato de 135 milhões de dólares com a Nasa, a espaçonave Starship será parte do programa Artemis, que quer levar astronautas à Lua pela primeira vez em quatro décadas.