Musk alerta para possível falência do Twitter em fala à equipe

Elon Musk, em seu primeiro discurso aos funcionários do Twitter desde que comprou a empresa por US$ 44 bilhões, disse que a falência é uma possibilidade se a plataforma de mídia social não começar a gerar mais dinheiro, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

O aviso veio em meio a um início tumultuado do reinado de Musk — um período de duas semanas em que ele demitiu metade da equipe do Twitter, despediu a maioria dos principais executivos e ordenou que os funcionários remanescentes parassem de trabalhar de casa.

Um executivo que até quinta-feira havia emergido como parte da nova equipe de liderança de Musk, Yoel Roth, partiu, disseram pessoas familiarizadas com a situação. Outro, Robin Wheeler, também renunciou — mas Musk o convenceu a ficar, disseram algumas das pessoas, que pediram anonimato.

Musk onerou a empresa com quase US$ 13 bilhões em dívidas que agora estão nas mãos de sete bancos de Wall Street que não conseguiram transferi-la para investidores.

A confiança na empresa foi corroída tão rapidamente que, mesmo antes dos comentários de Musk sobre a falência, alguns fundos estavam se oferecendo para comprar os empréstimos por apenas 60 centavos por dólar — um preço normalmente reservado para empresas consideradas em dificuldades financeiras, informou a Bloomberg na quinta-feira.

Em seu discurso à equipe, Musk emitiu vários avisos severos. Os funcionários devem se preparar para semanas de trabalho de 80 horas. Haverá menos regalias no escritório, como comida grátis. E ele acabou com a flexibilidade da era da pandemia que permitia que os funcionários trabalhassem de casa.

“Se você não quiser vir, a demissão está aceita”, disse ele, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

Quando perguntado sobre a perspectiva de mais saídas de membros da equipe, Musk disse: “Todos nós precisamos ser mais duros”.

Ao discutir as finanças e o futuro do Twitter, Musk disse que a empresa precisa agir com urgência para tornar seu produto de assinatura de US$ 8, o Twitter Blue, algo pelo qual os usuários vão querer pagar, devido à retração dos anunciantes preocupados com conteúdo prejudicial.

No passado, Musk já usou a ameaça de ruína financeira na tentativa de motivar funcionários, de acordo com uma pessoa familiarizada com seu estilo de gestão. Ele está tentando transmitir a noção de que, se as pessoas não trabalharem duro, o Twitter ficará em uma situação muito difícil, disse a fonte.

