Mundo Bita nasceu num quarto, virou fenômeno com 20 bilhões de visualizações e fatura R$ 100 milhões

Na parede de um quarto infantil nasce o primeiro desenho de Bita – um apresentador de circo com cabelos e bigodes ruivos e uma grande cartola. Esse foi o personagem que deu origem ao Mundo Bita, em 2011, programa de entretenimento infantil que já alcançou mais de 20 bilhões de visualizações nas plataformas digitais.

Chaps Melo, João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida são os nomes por trás do fenômeno. Eles criaram a Mr. Plot, em Recife (PE), produtora responsável pelos desenhos, músicas e histórias do Mundo Bita há 15 anos.

Desde então, o canal da marca no YouTube acumula 21 bilhões de visualizações e mais de 14 milhões de inscritos. Em outras plataformas, como o Spotify, o projeto soma cerca de 1,2 milhão de ouvintes mensais e mais de 15 milhões de streams por mês. Ao todo, já foram produzidos mais de 130 clipes musicais autorais.

Em dez anos, o faturamento anual do grupo chegou a crescer 20 vezes. Em 2025, a Mr. Plot movimentou R$ 100 milhões. A receita veio principalmente da distribuição de conteúdos em plataformas de streaming, além do licenciamento de marcas, da realização de shows, eventos, parques temáticos e produções teatrais e arrecadação de direitos autorais.

Para 2026, o foco está na concretização do público internacional e na chegada de novos personagens, o que deve resultar em um crescimento de 10% no faturamento.

A paternidade que inspira negócio

Foi para deixar o quarto da filha Bebel mais alegre que o designer Chaps Melo criou o Bita. “Eu apresentei esse personagem para os meus sócios. Eles acharam o personagem engraçado e divertido para as crianças”, diz Melo. Hoje, Bebel tem 15 anos — a mesma idade do Mundo Bita.

Os seus sócios João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida também eram pais de primeira viagem e decidiram criar a Mr. Plot, em 2011, produtora dedicada à criação do Mundo Bita.

“Começamos a desenvolver as historinhas e os clipes. No início eram livros digitais infantis — foi o primeiro projeto que fizemos com o personagem. Em um desses livros colocamos algumas músicas”, afirma Melo, que compôs e gravou as canções.

Bita, o personagem que conquistou crianças de todo o Brasil e ultrapassou 20 bilhões de visualizações online (Divulgação/Mundo Bita)

A produção musical acontece dentro da própria produtora, em um estúdio instalado na sede da empresa em Recife.

Uma das primeiras músicas lançadas é também a mais famosa, chamada “A Fazendinha”. A letra começa com “Bom dia! O Sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha”, e o vídeo tem mais de 1,7 bilhão de visualizações no YouTube.

A divulgação inicial começou por meio do YouTube e de um aplicativo com as histórias digitais. Um dos primeiros picos de crescimento foi quando lançaram um DVD em parceria com a Sony. Por um período, também tiveram os episódios sendo transmitidos no canal Discovery Kids.

“Foi um boom inicial de fãs que nem a gente esperava, e nos fizeram enxergar que o Mundo Bita era uma propriedade economicamente viável de produção.”

Melo acredita que o grande diferencial do projeto foi unir ludicidade com canções que não menosprezam a inteligência da criança. “Fizemos músicas um pouco mais complexas e autorais. O fato de não sabermos exatamente como produzir para esse público acabou virando um trunfo”, afirma.

Após o lançamento do segundo DVD, em 2014, o produto que nasceu no digital ganhou apresentações presenciais e teatros. O show é realizado a cada ano e já movimentou cerca de R$ 65 milhões. Parques temáticos temporários e atrações em shoppings já movimentaram cerca de R$ 40 milhões.

Ao longo dos anos, o foco mudou: agora se concentra nas redes sociais, nos streamings e em plataformas digitais que exibem os videoclipes do Mundo Bita, como Netflix, HBO, GloboPlay e Prime Vídeo.

Apesar do sucesso, o Mundo Bita enfrentou desafios ao longo dos 15 anos. Toda a equipe é baseada em Recife (PE), o que exigiu lidar com a logística de distribuição e licenciamento pelo Brasil. Produzir conteúdo infantil do zero, sem experiência prévia, também foi um desafio, até encontrar a linguagem certa para se comunicar com as crianças.

Os produtos licenciados

Com o crescimento do público do Mundo Bita, a marca passou a investir em licenciamento a partir de 2015, com produtos em diferentes categorias, como brinquedos, vestuário, itens de festa e material escolar.

“O próprio público começou a pedir produtos do Mundo Bita", afirma Melo.

Desde então, já foram vendidos mais de 10 milhões de itens licenciados, produzidos por cerca de 50 parceiros. Em 2025, as vendas desses produtos somaram cerca de R$ 23 milhões para a empresa, o que representa cerca de 20% do faturamento total da marca.

Parcerias musicais e destaque internacional

Em 2018, o Mundo Bita lançou sua primeira parceria musical, com Milton Nascimento — que rendeu até mesmo o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Infantil Latino.

A partir disso, passaram a lançar a cada ano uma parceria com cantores brasileiros. “Conseguimos apresentar esses artistas ao nosso público, que é muito novinho. E o público deles também passa a conhecer a gente”, diz Melo.

Entre as novidades recentes está também uma parceria com Tiago Iorc. O Mundo Bita participará de uma nova versão da música “Coisa Linda”, que fará parte de um álbum comemorativo do cantor. A canção também ganhará um clipe animado.

No mesmo ano do prêmio, os empresários apostaram na internacionalização da marca — lançando as músicas em português de Portugal e em espanhol, que foram adaptadas aos costumes e culturas de cada língua.

No momento atual, a produtora está focada em aprofundar ainda mais a internacionalização, especialmente na América Latina. O processo será facilitado por meio de uma parceria local com um portal infantil.

A recepção tem sido boa, mas o alcance ainda não é o mesmo do Brasil. A estratégia tem sido focar em parceiros e produções específicas para cada país. “Fizemos, por exemplo, um especial no México, em Acapulco, explorando a paisagem natural do lugar para criar mais identificação com o público”, diz.

As novidades dos 15 anos de Mundo Bita

No final de 2025, os empresários criaram mais um programa do universo do Mundo Bita – o Show da Flora. A personagem principal é a Flora, que já era a cantora das apresentações presenciais.

A personagem surgiu originalmente nos shows ao vivo, criada para representar no palco a voz das músicas gravadas por Melo. Com o sucesso entre o público, acabou ganhando espaço também nas produções audiovisuais.

Esse novo produto está voltado para uma atuação educativa e contará com episódios de cerca de 20 minutos, todos elaborados com apoio de uma consultoria pedagógica. “São lições que ensinam a contar, ensinam sílabas”, diz Melo. Com três meses, o primeiro episódio tem 3,2 milhões de visualizações no YouTube.

A nova animação da Mr. Plot aposta em humor e ritmo para crianças maiores (Divulgação/Mundo Bita)

Outra animação, voltada para o público um pouco mais velho, foi lançada em 2026: o Bamba Bum – desta vez, fora do universo do Mundo Bita. “Enquanto o Mundo Bita é mais tranquilo, a nova animação é mais agitada e cômica, com o objetivo de diversificar o público”, afirma.

Somando streaming, direitos autorais, licenciamento, shows e demais eventos, a Mr. Plot faturou R$ 100 milhões em 2025. Com os lançamentos recentes, o negócio deve crescer pelo menos 10% em 2026. "“O Mundo Bita ainda tem muito espaço para crescer, principalmente fora do Brasil", afirma Melo.

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