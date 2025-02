Mulheres nos negócios: Luiza Trajano e Giovanna Antonelli debatem liderança e inclusão

SEBRAE e EXAME reuniram na noite de quinta-feira (13), em São Paulo, um grupo de lideranças femininas para gerar conversas e insights sobre o empreendedorismo feminino no Brasil. Com a presença de nomes de peso do mercado nacional, como a empresária Luiza Helena Trajano, o encontro é parte do projeto Construindo Futuros, que destaca o trabalho de mulheres nas mais variadas frentes de negócios do país.

“Projetos como essa parceria entre SEBRAE e EXAME são importantes para dar visibilidade para os negócios das mulheres. Essa é uma causa que sempre me moveu nesses anos todos. Tenho acompanhado o projeto e é muito bom ver os cases que vocês têm mostrado sobre mulheres e seus negócios”, disse a atual presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza.

Para Margarete Coelho, diretora de administração e finanças do SEBRAE Nacional, os esforços de lideranças comprometidas com o desenvolvimento do empreendedorismo feminino no Brasil são fundamentais para que a transformação social avance. A executiva destacou o quanto muitas mulheres ainda enfrentam obstáculos para abrir e gerir os seus negócios, incluindo dificuldades para acesso ao crédito, a falta de redes de apoio, além da menor presença em certos setores.

“Estudos e pesquisas mostram que as mulheres têm menor índice de inadimplência. Somos melhores pagadoras, seja gerando as finanças de casa ou dos negócios. Ainda assim, as mulheres enfrentam maiores obstáculos para conseguir crédito, com juros maiores e exigências mais rígidas. Por isso, precisamos de esforços coordenados para gerar essa transformação”, analisou Margarete.

Inspirações poderosas

O evento, realizado na Casa Manioca, contou ainda com a presença da empresária e atriz Giovanna Antonelli, além de Ana Fontes, CEO e fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Dilma Campos, CEO da Nossa Praia e Renata Faber, diretora de ESG da EXAME Saint Paul.

Assim como Margarete, Giovanna Antonelli destacou a responsabilidade que mulheres em posição de liderança têm de criar uma forte rede de apoio aos negócios femininos. “Sempre pensei que é meu dever usar do privilégio de estar em uma posição profissional confortável para ajudar tantas mulheres que estão batalhando todos os dias com negócios diversos” comentou. “Quero ajudar as mulheres a tirarem os seus projetos do papel, esse é o meu propósito”.

Depois de anos no show business – e de entender que ela era a sua própria marca – em 2013, Giovanna fundou uma rede de clínicas de depilação à laser, a GIOlaser, com foco em democratizar o serviço. A empresa, com mais de uma década no mercado, teve um 2024 de expansão, adicionando 250 novos procedimentos realizados por esteticistas, biomédicos e dermatologistas, originando uma nova marca, a GIO Estética Avançada.

Luiza Helena Trajano, por sua vez, é reconhecida como uma das mulheres mais importantes do universo brasileiro dos negócios. À frente do Magazine Luiza, empresa fundada por sua tia em 1957 na cidade de Franca, interior de São Paulo, a executiva tem décadas de liderança e visão de mercado, sempre de olho em tendências e inovações para manter a companhia competitiva mesmo com anos de mudanças dinâmicas no cenário econômico e social.

“Há 30 anos venho dizendo que a educação é a base para que mulheres consigam empreender, liderar. Mas além de falar, precisamos fazer e projetos como esse são sobre isso, realmente fazer a mudança acontecer”, analisou.