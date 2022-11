"Mulheres não devem se sentir 100% prontas para ocupar espaços", diz Rachel Maia

A executiva, primeira mulher negra a assumir o cargo de CEO no Brasil, participou do evento Agora é que são Elas, da EXAME e Movimento Aladas. Também estiveram presentes Tayná Leite, do Pacto Global da ONU, e Amanda Graciano, da Fisher Venture Builder