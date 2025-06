50 mulheres mais ricas do mundo quebram recordes com fortuna acumulada de US$ 276 bilhões

A desigualdade de gênero ainda é uma realidade mesmo entre os bilionários do planeta, mas as estatísticas mais recentes indicam mudanças em curso. Pela primeira vez, a Forbes divulgou uma lista global com as 50 mulheres mais ricas do mundo que construíram sua própria fortuna.

A soma do patrimônio dessas empresárias chega a US$ 276 bilhões, distribuída entre representantes de 13 países em quatro continentes. O valor representa um crescimento de US$ 158 bilhões em comparação a 2017, quando o levantamento começou a ser monitorado.

A suíça Rafaela Aponte-Diamant lidera o ranking, com fortuna estimada em US$ 38,8 bilhões. Cofundadora da Mediterranean Shipping Company (MSC), maior companhia de transporte marítimo do mundo, ela iniciou o negócio ao lado do marido, com um empréstimo de US$ 200 mil. Hoje, a MSC opera com 900 navios e emprega mais de 136 mil pessoas.

Na segunda posição aparece a americana Diane Hendricks, com US$ 22,3 bilhões, fruto da empresa ABC Supply, gigante na distribuição de telhados e revestimentos. Entre as norte-americanas mais conhecidas da lista estão Oprah Winfrey (US$ 3,1 bilhões) e Sheryl Sandberg (US$ 2,4 bilhões), ex-Facebook.

A China e Hong Kong concentram 18 das 50 bilionárias, empatando com os Estados Unidos em número de representantes. Zhong Huijuan, ex-professora de química, aparece em terceiro lugar, com US$ 15,6 bilhões, por trás da farmacêutica Hansoh.

Outras chinesas de destaque são Zhou Qunfei (US$ 10 bilhões), da fabricante de telas Lens Technology, e Cheng Xue (US$ 3 bilhões), do setor de molho de soja. A indústria de tecnologia foi a principal fonte de riqueza da maioria dessas mulheres, com 14 nomes ligados ao setor.

A empresária mais jovem da lista é a australiana Melanie Perkins, de 38 anos, criadora da plataforma Canva. Na Rússia, Tatyana Kim, ex-professora de inglês, construiu o império de e-commerce Wildberries.

Apesar dos avanços, a desigualdade de gênero na concentração de riqueza ainda é marcante: as 50 mulheres mais ricas somam 4% da fortuna dos bilionários autodidatas do mundo. Os 50 homens mais ricos, juntos, detêm US$ 3,8 trilhões — 14 vezes mais do que suas contrapartes femininas.

Confira a lista das 50 mulheres mais ricas do mundo, segundo a Forbes: