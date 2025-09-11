Mulher de 50 anos transformou passatempo com os filhos em um negócio de US$ 1 bilhão

Aos 50 anos, a engenheira Sandra Oh Lin, ex-executiva do eBay e da Procter & Gamble, transformou uma inquietação pessoal em um negócio bilionário. Ao buscar atividades que estimulassem a criatividade e o raciocínio dos filhos pequenos, ela iniciou, ainda em sua garagem, o desenvolvimento de kits manuais com foco educativo.

O projeto virou a KiwiCo, empresa que já alcançou mais de US$ 1 bilhão em receita acumulada e impactou milhões de famílias ao redor do mundo. As informações foram retiradas do portal Entrepreneur.

Quais estratégias deram certo?

Ao construir a KiwiCo, Sandra Oh Lin não apenas criou um produto com apelo educativo e criativo, mas estruturou o negócio com base em práticas financeiras sólidas, que foram essenciais para alcançar a escala e a lucratividade. A seguir, estão cinco das estratégias mais decisivas adotadas pela fundadora:

1. Captação com rede estratégica

Logo nos primeiros passos da KiwiCo, Sandra usou sua rede de contatos para levantar mais de US$ 10 milhões em capital de risco. Com esse investimento inicial, a empresa conseguiu montar uma base sólida de operação, equipe e desenvolvimento de produto, sem depender exclusivamente da geração de caixa inicial.

2. Modelo de receita recorrente

Desde a fundação, a KiwiCo adotou um sistema de assinaturas mensais, no qual as famílias recebem caixas periódicas com atividades educativas. Esse formato permitiu a construção de uma base de receita previsível, reduzindo o risco financeiro do negócio e garantindo fluxo de caixa contínuo e facilitou o planejamento financeiro de longo prazo.

3. Autossuficiência financeira

Depois da captação inicial, a empresa passou a operar de forma lucrativa e autossustentável, sem a necessidade de novas rodadas de investimento. Sandra optou por financiar a expansão da KiwiCo com recursos próprios gerados pela operação, o que evitou diluição de participação e aumentou o controle estratégico sobre o negócio.

4. Otimização de processos

A primeira entrega da KiwiCo, com apenas 19 caixas enviadas manualmente por cinco pessoas, revelou a fragilidade da operação logística naquele momento. A partir dessa experiência, Sandra passou a investir em eficiência operacional, redesenhando os processos de produção e distribuição com foco em escala e controle de custos.

5. Parcerias estratégicas

Durante a pandemia, a KiwiCo enfrentou grandes desafios na obtenção de materiais e componentes para seus kits. O que sustentou a operação nesse período foi o trabalho feito anteriormente no fortalecimento das relações com fornecedores. Hoje, além do canal direto ao consumidor, a empresa vende em grandes redes como Target e Barnes & Noble, ampliando sua presença física no varejo. Os filhos de Sandra continuam atuando como testadores dos kits, ajudando a empresa a manter seu DNA original.

Carreira, negócios e finanças corporativas

A história de Sandra Oh Lin mostra que dominar fundamentos de finanças corporativas é decisivo para qualquer profissional que queira crescer. Saber como captar, planejar, controlar e reinvestir recursos é uma competência que abre portas em qualquer setor.

Seja para empreender, liderar equipes ou tomar decisões estratégicas, quem entende o impacto do dinheiro na operação tem mais chances de se destacar e de transformar boas ideias em resultados concretos.

