Mulher de 44 anos abriu negócio na garagem que rende US$ 148 mil: ‘Não precisa de experiência’

Transformar um hobby em uma fonte de renda significativa tem sido uma tendência crescente no mundo dos negócios.

A trajetória de Leena Pettigrew, uma analista de TI que fatura mais de US$ 100.000 por ano vendendo plantas online, evidencia o potencial das finanças corporativas aplicadas ao empreendedorismo digital. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Ela queria redecorar a casa - mas criou um negócio de sucesso

Em 2022, Pettigrew começou a comprar plantas para redecorar sua casa, mas o interesse rapidamente se transformou em um modelo de negócio lucrativo.

Com um espaço limitado e uma crescente coleção de plantas, ela buscou formas de monetizar sua paixão e encontrou na plataforma Palmstreet uma oportunidade. Desde junho de 2023, arrecadou quase US$ 148.600, vendendo plantas domésticas através de transmissões ao vivo.

O sucesso financeiro de Pettigrew está diretamente ligado às práticas de gestão financeira, como o controle de estoque e a estratégia de precificação.

O segredo número 1 da empresária

Inicialmente, foi necessário um investimento de aproximadamente US$ 1.000 para criar um inventário capaz de atender às exigências da plataforma.

No entanto, o retorno financeiro compensou rápido, reforçando a relevância de um planejamento financeiro estruturado para o sucesso de um negócio online.

O crescimento rápido também trouxe desafios. Pettigrew enfatiza que manter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional é essencial, pois administrar um negócio próprio significa estar constantemente envolvido nas operações.

Para lidar com essa realidade, ela e o marido adotaram estratégias para desconectar-se temporariamente do trabalho, como viagens de fim de semana.

Com o crescente número de empreendedores apostando em modelos de negócios digitais, compreender os princípios das finanças corporativas torna-se essencial para aqueles que buscam não apenas criar uma fonte de renda extra, mas também consolidar um negócio rentável a longo prazo.

