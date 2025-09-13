Negócios

Mulher de 41 anos abriu negócio que rende US$ 600 mil por ano: 'É a melhor forma de ganhar dinheiro'

Com planejamento, resiliência e uma boa estratégia financeira, Alexandra Rutkay transformou uma necessidade pessoal em um negócio milionário, provando que projetos paralelos podem se tornar fontes lucrativas de renda

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 05h00.

Criar um negócio do zero e transformá-lo em uma fonte sustentável de receita é um desafio, mas Alexandra Rutkay, uma maquiadora de 41 anos, conseguiu alcançar essa marca com sua empresa Citymouse.

A marca de bolsas multifuncionais para mães trouxe quase US$ 600 mil em receita em apenas um ano. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Como tudo começou?

A inspiração para a Citymouse surgiu de uma frustração pessoal: Rutkay percebeu que não existiam opções elegantes e funcionais de bolsas para mães que precisavam carregar itens essenciais para seus filhos pequenos.

Ao encontrar uma lacuna no mercado, ela decidiu investir na ideia e encontrou um fabricante na China para produzir suas criações. O sucesso veio rapidamente, com vendas impulsionadas por plataformas como Shopify e TikTok Shop.

Inicialmente, Rutkay não compartilhou sua nova empreitada com o marido, David, temendo repetir fracassos anteriores. No entanto, com o crescimento do negócio, ele se tornou o único funcionário em tempo integral da empresa, assumindo operações, logística e atendimento ao cliente. Juntos, eles planejam retirar US$ 150 mil anuais da startup para sustentar a família.

Rutkay acredita que o segredo do sucesso não está apenas em ter uma boa ideia, mas em encontrar um nicho real de mercado. "Criar um negócio que atende a uma necessidade é a melhor maneira possível de crescer e sustentar uma marca", explica. Entretanto, ela também reconhece o papel da sorte no timing do lançamento e na aceitação do produto.

Lições para todos os profissionais

A trajetória de Rutkay reforça lições valiosas sobre finanças corporativas : identificar nichos de mercado, manter consistência, saber quando pivotar e gerir recursos de forma estratégica são elementos essenciais para transformar um projeto paralelo em um negócio rentável.

Seu sucesso mostra que, com planejamento e resiliência, é possível construir um império financeiro mesmo partindo de uma necessidade pessoal.

