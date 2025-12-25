Mulher de 36 anos vendeu carro e estourou cartão para criar negócio — hoje a empresa vale US$ 800 mi

Nem todo empreendedor conta com investidores dispostos a injetar milhões de dólares desde o início. Para quem está começando do zero, sem riqueza pessoal ou financiamento ilimitado, garantir os recursos necessários pode significar abrir mão do próprio conforto e assumir riscos financeiros.

Foi exatamente o que Katlin Smith fez ao fundar a Simple Mills em 2012. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

Na época, a jovem empreendedora começou sua marca de alimentos naturais em sua cozinha, em Atlanta. Sem investidores e sem grandes reservas financeiras, Smith precisou vender seu carro, utilizar ao máximo o limite dos cartões de crédito e esgotar suas economias para manter a empresa em funcionamento.

Durante quase dois anos, ela operou com recursos próprios, ao mesmo tempo em que buscava incessantemente o apoio de investidores.

A virada com o aporte milionário

“Acredito que resiliência é provavelmente uma das maiores coisas que você precisa ter para conseguir financiamento”, afirmou Smith no podcast How I Built This. A persistência deu resultado: em 2014, a Simple Mills garantiu um aporte de mais de US$ 2 milhões de investidores institucionais, permitindo a expansão da marca.

Hoje, aos 36 anos e vivendo em Chicago, Smith colhe os frutos da decisão de apostar na empresa. A Simple Mills tornou-se uma das principais marcas de lanches naturais dos Estados Unidos, com produtos vendidos em mais de 30 mil lojas.

O reconhecimento e o crescimento da companhia culminaram na recente aquisição pela gigante de alimentos Flower Foods, que desembolsou US$ 795 milhões (R$ 4 bilhões) para fechar o negócio.

Estratégias para garantir financiamento

A história da Simple Mills ilustra como o financiamento estratégico pode ser um divisor de águas para startups. O acesso ao capital adequado no momento certo permite não apenas a sobrevivência do negócio, mas também seu crescimento exponencial.

Além disso, a trajetória de Smith mostra que, para atrair investidores, é essencial não apenas ter um produto de qualidade, mas também demonstrar determinação e visão de longo prazo.

Casos como esse ressaltam a importância de dominar as finanças corporativas e possuir um planejamento sólido para captação de recursos. Empreendedores precisam entender suas opções – desde bootstrapping até rodadas de investimento – e saber o momento ideal para buscar financiamento externo.

Afinal, encontrar investidores dispostos a apostar em uma ideia é apenas o primeiro passo; transformar essa confiança em crescimento sustentável é o verdadeiro desafio.

