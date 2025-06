Mulher de 35 anos transformou hobby por sites de fofocas em perfil com 29 milhões de seguidores

Angie Nwandu fundou a página The Shade Room em 2014, pouco depois de concluir a faculdade e ser demitida de seu emprego como contadora. Aos 35 anos, ela comanda uma das maiores empresas de mídia voltadas ao universo das celebridades. As informações são da Entrepreneur Magazine.

Seu percurso profissional começou longe do entretenimento. Apesar de ter talento natural para a escrita — habilidade que lhe garantiu uma bolsa de estudos integral na graduação —, Nwandu cedeu às pressões sociais e familiares e optou por cursar contabilidade, área pela qual nunca teve real interesse.

Após se formar, e sem perspectiva clara de carreira, decidiu apostar em algo que realmente a motivava: acompanhar e comentar a vida de famosos.

Olhar atento as tendências

Os primeiros conteúdos da página traziam notícias replicadas de outros veículos, mas com o toque pessoal de Angie: humor afiado e linguagem acessível. Em menos de 24 horas, sua conta no Instagram já contava com 300 seguidores.

Com olhar atento às tendências do consumo digital, Nwandu percebeu uma oportunidade pouco explorada: dar visibilidade a influenciadores e criadores de conteúdo que, embora não fossem celebridades tradicionais, movimentavam grandes audiências online.

“Todo mundo dizia: ‘Finalmente temos um lugar para acompanhar notícias sobre essas pessoas’”, afirmou em entrevista à Entrepreneur Magazine. “Desde que cheguei a 3.500 seguidores, eu sabia que isso seria um império de mídia.”

Com postagens simultâneas e atualizações constantes, Angie criou um ecossistema de conteúdo que chegou a meio milhão de seguidores em poucos meses. Mais do que uma audiência, construiu uma comunidade engajada — que comenta, compartilha, consome e participa ativamente das discussões propostas nas redes da marca.

Modelo de negócio

A transformação do The Shade Room em um negócio rentável foi consequência direta da construção dessa base fiel de seguidores. Ao perceber o potencial comercial da audiência que cultivava, Angie passou a entrar em contato diretamente com marcas.

No início, cobrava apenas US$ 75 por postagem — valor simbólico perto do alcance de sua página, que já acumulava centenas de milhares de seguidores. Com o tempo, contratou um profissional de vendas para negociar acordos comerciais mais robustos, o que acelerou a profissionalização da operação. “Você só precisa tentar e continuar tentando até encontrar algo que faça sentido e gere receita”, disse Nwandu.

Hoje, o The Shade Room acumula 29 milhões de seguidores e se posiciona como uma das principais fontes de conteúdo sobre celebridades e cultura digital nos Estados Unidos. Mais do que isso, representa um novo modelo de mídia, nascido e desenvolvido 100% dentro das plataformas sociais.

Destaque-se no mercado e viralize a sua marca

Em tempos de e-commerce e consumidores cada vez mais conectados às redes, saber desenvolver uma estratégia bem estruturada pode ser a diferença entre uma marca que apenas vende e outra que conquista seus consumidores — gerando fidelização e recorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance .

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO APRENDER MAIS SOBRE MARKETING DIGITAL