Mude o jogo: descubra como maximizar os ganhos do seu negócio, com João Branco

Um dos grandes segredos do marketing é conhecer seus clientes e oferecer serviços e produtos que, além de satisfazer suas necessidades, encantam e fidelizam. Embora a tecnologia seja capaz de apontar tendências e oportunidades para resultados de sucesso, na visão do profissional de marketing mais admirado do Brasil, João Branco, “o marketing não vai para onde a tecnologia vai, ele vai para onde o seu cliente vai”.

Estar antenado quanto aos avanços do mercado é importante para não ficar atrás da concorrência, no entanto, quantos empresários e executivos sabem de fato a direção que seus clientes estão indo? A Imersão Marketing ao Máximo 4.0, é uma excelente oportunidade de identificar gargalos, pontos cegos e oportunidades de melhoria que podem levar todo negócio para o próximo nível.

Desenvolvida pela Faculdade EXAME, a imersão acontece nos dias 21 e 22 de outubro — presencial em São Paulo — e tem como objetivo promover a discussão sobre estratégias de marketing e vendas com profissionais que são referência de sucesso no mercado.

Tenha as mentes mais brilhantes do Brasil trabalhando com você

A 4ª edição da Imersão Marketing ao Máximo 4.0 terá a presença de grandes nomes do mercado. Além de João Branco, eleito um dos 10 melhores CMO’s ​do Brasil pela Forbes em 2021, José Carlos Semenzato, presidente SMZTO, Rony Meisler, fundador da Reserva, Daniel Wakwaser, CMO Ambev e Fernando Miranda, CMO EXAME, também vão marcar presença e compartilhar nas palestras e workshops as estratégias que dão retorno positivo em seus negócios.

Os participantes ainda poderão aprender e se aprofundar nos 4 pilares estratégicos do processo de vendas, que levam as gigantes do mercado a baterem recordes de faturamento e levará você a cumprir o seu propósito:

Para quem você vende? O que você vende? Como você vende? Por que você vende?

O evento ainda promete tirar os participantes do modo automático. Em um modelo de mesa redonda, os executivos e profissionais participantes terão uma mentoria exclusiva, onde poderão ouvir as questões dos outros empreendedores, compartilhar os desafios específicos dos seus negócios e receber direcionamentos valiosos sobre gestão e vendas com João Branco e os palestrantes convidados.

Um evento para empreendedores, empresários e C-levels

Ver a empresa crescer, superar metas de vendas e faturamento e alcançar os melhores resultados: este é o desejo — por que não o sonho? — de todo responsável por uma marca. O marketing pode ser um canal para atingir esses objetivos. “Marketing é tudo que está no meio entre alguém que vende e alguém que compra”, explica João em suas redes sociais.

A Imersão Marketing ao Máximo 4.0 é a grande oportunidade de, em apenas dois dias, absorver os mais de 20 anos de experiência de João Branco, trabalhando com grandes marcas como Novartis, P&G e Ferrero, e ter o profissional como o diretor de marketing da sua empresa por um fim de semana.

Quem é João Branco? Saiba mais sobre a sua fonte de conhecimento na Imersão Marketing ao Máximo 4.0

João Branco tem mais de 20 anos de experiência na área de marketing, trabalhando com grandes marcas como Novartis, P&G e Ferrero. ​Por quase 10 anos, atuou como CMO do McDonald 's, onde liderava os times de Brand Growth, Sales Growth e Trade Marketing. Com ele, a equipe bateu todos os recordes de vendas da história do Big Mac. ​

Eleito um dos 10 melhores CMO’s ​do Brasil pela Forbes em 2021, o executivo também é autor do livro Dê propósito: Coloque a intenção certa no seu trabalho e preencha sua rotina de satisfação e significado.​

Tem graduação em Administração pela USP e dois MBAs, um em marketing pela ESPM e outro em Administração pela FGV. ​Também estudou em universidades internacionais, como a Wharton School, da Universidade da Pennsylvania, e a Kellogg School of Management, da Northwestern University.​

