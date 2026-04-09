Mudança na lei italiana força empresa a reinventar negócio de cidadania

Brasileiros vêm recorrendo cada vez mais à cidadania europeia, motivados pelo desejo de acesso a novas oportunidades e melhor qualidade de vida. O passaporte europeu também oferece benefícios como acesso mais simples a universidades, possibilidade de trabalho legal e maior facilidade de entrada em outros países, como os Estados Unidos.

Entre as nacionalidades mais procuradas estão a italiana e a portuguesa. No caso da Itália, o Brasil reúne uma das maiores populações de descendentes italianos fora do país. Já Portugal conta com uma forte relação histórica com o Brasil e o idioma em comum.

"Não é sobre o passaporte. É sobre acesso, oportunidades e uma conexão com o mundo", resume Renato Berkowitz, CEO e cofundador da Vicenza Cidadania.

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Fundada em março de 2022, em Curitiba, no Paraná, a Vicenza Cidadania surgiu com o objetivo de atuar de forma diferente em um mercado marcado por desconfiança e relatos de golpes. A empresa é uma consultoria jurídica migratória especializada em cidadania europeia e vistos internacionais, com atuação desde a análise inicial até a conclusão do processo.

O portfólio inclui cidadania italiana e portuguesa, emissão de passaportes, registro AIRE, vistos para os Estados Unidos, pesquisa genealógica, homologações e montagem de dossiês documentais.

Mais do que a parte técnica, o foco está na experiência do cliente. A Vicenza Cidadania procura facilitar um processo que costuma ser longo, complexo e, muitas vezes, emocional.

"A gente entrega o sonho das pessoas. É um processo que dura anos, e nesse tempo você cria uma relação muito próxima com o cliente", afirma a cofundadora Isabela Siqueira.

Desde o primeiro contato, a empresa realiza uma pré-análise genealógica para entender a viabilidade do caso antes mesmo da contratação. Ao longo do processo, os clientes são acompanhados por equipes integradas e mantêm contato constante por canais diretos, como grupos no WhatsApp.

Quem está por trás da empresa

A Vicenza Cidadania foi fundada por Renato Berkowitz, economista com carreira como executivo e empreendedor; Isabella Siqueira, advogada com especialização em direito processual civil e atuação na área desde 2018; Letícia Peixoto, responsável pela gestão operacional; e Giovana Lonque de Assis, que não está mais na operação.

Ao todo, os quatro investiram cerca de R$ 100 mil para tirar o projeto do papel, que levou aproximadamente quatro meses para ser montado.

Isabella representa uma nova geração de empreendedores do setor. Após atuar como advogada prestando serviços para outras empresas, identificou falhas principalmente na qualidade da entrega e no relacionamento com os clientes.

"Eu vi onde dava para melhorar, o que poderia ser diferente. A ideia da Vicenza Cidadania nasceu dessa visão prática do dia a dia", explica.

Hoje, a empresa conta com 10 especialistas, além dos sócios, distribuídos entre Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, cidades que concentram a maior parte dos clientes.

Desde a fundação, a Vicenza Cidadania já atendeu mais de 8 mil clientes, entre brasileiros que vivem no país e também no exterior, em países como Irlanda e Austrália.

No geral, há três perfis principais de pessoas que buscam os serviços da empresa. O mais recorrente é o dos "sonhadores". Esse grupo, em sua maioria na faixa dos 40 anos, enxerga a cidadania europeia como um projeto de vida e, muitas vezes, envolve toda a família no processo.

Também há os jovens entre 20 e 30 anos, que buscam a cidadania com foco em carreira internacional e experiências fora do Brasil. Esse público costuma ter uma visão mais prática e imediata dos benefícios.

Por fim, estão os clientes mais velhos, que, em muitos casos, iniciam o processo para beneficiar as próximas gerações. São pessoas que encaram a cidadania europeia como um legado familiar.

O impacto da mudança na lei da Itália

Desde o ano passado, o ambiente regulatório passou por mudanças que endureceram as regras de imigração em alguns países europeus. No caso da Itália, uma das regras passou a limitar o direito a descendentes diretos até a segunda geração, ou seja, filhos e netos. Antes, não havia restrição.

Como consequência, muitos processos foram interrompidos ou passaram a depender de ações judiciais.

"O impacto foi enorme para todo o setor. Era o principal produto da maioria das consultorias", conta Renato.

Segundo Isabella, 92% da demanda da empresa estava concentrada na cidadania italiana antes da mudança. Com isso, houve uma redução natural na procura. "Hoje, quem entra com o processo é quem realmente está disposto a assumir o risco. É um investimento alto", diz.

Ao mesmo tempo, a cidadania portuguesa ganhou espaço como alternativa mais previsível. Também houve crescimento na busca por serviços complementares, como regularização de documentos de cidadãos já reconhecidos.

Diferenciais e novos produtos

Em um mercado competitivo, a Vicenza Cidadania aposta em alguns pilares para se diferenciar. O primeiro é o atendimento personalizado. Em vez de oferecer soluções padronizadas, a empresa busca entender o objetivo de cada cliente antes de indicar o melhor caminho.

Outro ponto é a transparência ao longo do processo, principalmente em relação a prazos e riscos. "Quem concede a cidadania é o governo, não somos nós. Nosso papel é entregar um processo redondo", diz Isabela.

A empresa também investe na integração entre equipes, o que ajuda a evitar falhas de comunicação e melhora o acompanhamento dos casos. Além disso, conta com uma rede de mais de 40 parceiros, incluindo advogados, genealogistas e especialistas administrativos e em vistos.

A Vicenza Cidadania entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, garantindo seu lugar entre as empresas que mais crescem no país.

Em 2024, o negócio faturou R$ 4,4 milhões, um crescimento de 56% em relação aos 12 meses anteriores. Mas o faturamento apresentou uma queda de 72% em 2025, reflexo da alta dependência do serviço de cidadania italiana.

Para este ano, estima-se uma nova redução de 38% em relação a 2025, indicando a necessidade de diversificação de receita.

Um dos projetos em desenvolvimento é uma solução voltada à inserção profissional de brasileiros na Itália, conectando candidatos a oportunidades em um país que enfrenta escassez de mão de obra. A iniciativa envolve parcerias locais e deve ser colocada em prática ainda neste semestre.

Apesar dos desafios recentes, a empresa mantém uma visão positiva sobre o futuro de quem busca novas oportunidades no exterior.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.